Sürücülere bayram uyarısı

Bayram günü tatile gidecek olan vatandaşların araçlarının bakımlarını yaptırmadan yola çıkmaması gerektiğini belirten Kavuran, “Bakımsız aracın yola çıkması demek, kazaya davetiye çıkarmak demektir. Özellikle araçların lastikleri ve motor aksamı kontrol edilerek bakımların yapılması gerekir. Arife gününden birkaç gün önce sürücülerimiz uzun yola çıkmaya başlayacaktır. Bayramın ilk gününe kadar yollarda aşırı derecede bir trafik yoğunluğu oluşacağı için sürücülerimiz dikkatli olmalıdır. Özellikle öndeki araç ile takip mesafesinin korunması olası bir kazanın önlenmesi için büyük bir role sahiptir. Zincirleme kazaların yüzde 80’i, öndeki araç ile takip mesafesinin korunmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Zincirleme kazaya davetiye çıkarmamak için bu hususa dikkat edilmesi gerekir. Uzun yola giden sürücülerimiz mutlaka her iki saatte bir mola verip, elini yüzünü yıkamalı ve uykusu varsa en az yarım saat uyumalıdır. Yollardaki trafik levhalarına ve trafik ışıklarına da uyulmalıdır. Yapılan bir kural ihlali kendi canınızın yanı sıra trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını da tehlikeye sokabilir. En son olarak ise, yola çıkacak olan sürücülerimizin uykusuz olarak direksiyon başına geçmemelerini ve mümkünse gece yerine sabah saatlerinde yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.