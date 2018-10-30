"T4" Terminal-Tekkeköy hattı hizmete başladı

Şehirlerarası otobüs işlemeciliği yapan firmalar aldıkları karar doğrultusunda şehir içerisinden otobüs terminaline vermekte oldukları ücretsiz servis taşımacılığı hizmetini durdurmuştu. Bunun üzerine devreye giren Büyükşehir Belediyesi, Samulaş tarafından 24 saat hizmet verecek üç farklı yeni hattı hizmete açmıştı. Hizmete açılan yeni hatlarla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmişti.

Vatandaşlardan gelen memnuniyet ve talepler sonrasında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin bir müjde de Tekkeköy sakinleri için vererek “T4” Terminal-Tekkeköy hattının hizmet vermeye başladığını açıkladı. Hizmete açılan yeni hat ile ilgili Başkan Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Geçen hafta şehirlerarası otobüs işlemeciliği yapan firmalar almış oldukları karar ile ücretsiz servis taşımacılığı hizmetini durdurmuşlardı. Biz de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Samulaş tarafından işletilecek ve 24 dört saat esasına göre hizmet verecek 3 farklı yeni hattı devreye alarak, tüm şehrin otogara erişimi ini sağlamış olduk. Vatandaşlarımızdan bununla ilgili alınan geri dönüş ve memnuniyet sonrasında Tekkeköy ilçemiz içinde aynı hizmeti verme kararı alarak Terminal-Tekkeköy hattımızı da hizmete açtık” dedi.

Yeni T4 hattı Tekkeköy'den hareketle, Lovelet, Belediyeevleri, Medicana, Kuzey Yıldızı TOKİ, Atasam, Ağız ve Diş Hastanesi, Asri Mezarlık, Hastaneler, Ulugazi TOKİ, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Otogar güzergahında hizmet verecek.