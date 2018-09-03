Tabancayla ateş açan çay ocağı sahibi gözaltına alındı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.D. (34) isimli şahıs S.U.’nun (38) çay ocağına bıçakla gelip taşkınlık yapıp olay çıkarttı. İş yeri sahibi, alkollü olduğu ileri sürülen Y.Ç.D.’yi korkutup kendisini de korumak için yere doğru tabancayla ateş açtı. Olayla ilgili Y.Ç.D. ve S.U. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Y.Ç.D. serbest bırakılırken, Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.U. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.