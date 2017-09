Tabipler Odası’ndan sağlıkta şiddete tepki

Murat Erkan, sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına oranla 16 kat daha fazla şiddete maruz kaldığını ifade ederek, her gün ortalama 31 sağlık çalışanının şiddete uğradığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği Samsun Tabip Odası, faaliyetler ve sağlık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için Atakum’da özel bir kafede basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında sağlık alanındaki doğrular ve yanlışlar masaya yatırıldı.

“Her gün 31 sağlık çalışanı şiddete uğruyor”

Sağlık sektöründeki şiddet olaylarının her geçen gün arttığının altını çizen Murat Erkan, “Türkiye’nin sağlık alanında son yıllardaki görünen yüzü pek de iyi değil. Çünkü sağlık denince akla hemen şiddet geliyor. Sağlık Bakanlığı’nın beyaz kod yani şiddet bildirilerine baktığımızda her gün 31 sağlık çalışanına şiddet uygulanıyor. Bu rakam bir önceki sene günde ortalama 30’du. Böyle bir şiddet ortamında ne yazık ki mesleğimizi yapmak zorundayız. Sağlık hizmeti, herkesin bir şekilde temas ettiği bir hizmet alanıdır. Bizim sorunlarımızın da bu öncelikte değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sağlık ortamında 1. gelen konu şiddettir. Sağlık alanındaki şiddet, bütün meslek grupları içerisinde, diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla. Her yerde şiddet var ama sağlık alanındaki şiddet diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla. Şiddetin her yerde olduğunu hatırlatanlara ben de bunu hatırlatmak istiyorum. Diğer meslek gruplarına göre 16 kat daha fazla risk altındayız. Biz bunu sağlıkta dönüşüm sisteminin ve sağlık idaresinin bir sonucu olarak görüyoruz” dedi.

“Adli Tıp Kurumu’nun Samsun’a açılmasından dolayı Bakan Bey’e teşekkürler”

Sağlık alanında iyi şeylerin de yapıldığını vurgulayan Erkan, “Ahmet Demircan’ın iyi bir Sağlık Bakanı olacağını düşünüyorum. Sağlık alanında ve Samsun alanında Sayın Ahmet Demircan’ı bir şans olarak görüyorum. Mesela son icraatı çok doğru bir icraat. Samsun’da Adli Tıp Kurumu’nun açılacağını söyledi. Önceki dönem milletvekilleri de bunu söylemişlerdi ama yapılamadan emekli oldular, gerçekleşmedi. Şimdi daha üst düzeyden bu konuyla ilgili net bir ifade ortaya konuldu. Bu konu yıllardır Samsun’un sorunuydu. Cenazeler buradan Trabzon’a gitmek zorunda kalıyordu. Saçma sapan bir işti. Karadeniz’in en büyük kentinde olması gereken Adli Tıp Kurumu, nihayet Sağlık Bakanımız tarafından ilan edildi. Sayın Sağlık Bakanı’na bu konuda teşekkür ediyorum” diye konuştu.