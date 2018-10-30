Tam endoskopik bel fıtığı tedavi yöntemi

Dr. Naki Keleş, tam endoskopik (kapalı) bel fıtığı ameliyatından sonra hastaların aynı gün veya ertesi gün eve gidebildiğini söyledi.

Samsun'da yaşayan 23 yaşındaki İbrahim Çörtük, şiddetli bel fıtığı ağrısı şikayetinden, Samsun Büyük Anadolu Hastanelerinden kurtuldu. Samsun'da yaşayan 23 yaşındaki İbrahim Çörtük, bel fıtığı şikayetinden kurtulmak için Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş'e başvurdu. Yapılan endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile İbrahim Çörtük, şifa buldu.

Tedavi olmadan 1 sene önce bel fıtığının olduğunu ve bu ağrıdan dolayı çok sıkıntılar çektiğini dile getiren 23 yaşındaki İbrahim Çörtük, “Yaklaşık 1 sene önce yaptığım ani hareket sonrasında fıtığımın patladığını öğrendim. Son 4-5 aydır da ağrılarım dayanılmaz bir şekilde arttı. Bu bel fıtığının tedavisini araştırdım ve Samsun'da Büyük Anadolu Hastanelerinde yapıldığını öğrendim. Hastanede Naki hocamızla tanıştım kendisiyle tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı hakkında bilgiler aldım ve ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatımı oldum. Ameliyattan çıktığımda ve dinlendikten sonra ağrılarımın olmadığını, dayanılmaz bir şekilde ağrılarımdan kurtulduğumu gördüm. Şu anda çok iyiyim ve keşke bu zamana kadar bu ağrıyı çekmeseydim. Ameliyata hiç güvenim yoktu fakat Naki hocamıza güvendik ameliyatımızı olduk. Allah'a şükür çok iyiyim. Kesinlikle benim gibi ağrı çekenlere bu ameliyatı öneririm, beklemeye gerek yok. Beni bu ağrılardan kurtardığı için Büyük Anadolu Hastanelerine ve Naki Keleş hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan işlem hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Naki Keleş, “Günlük hayatımızda yaptığımız ani hareketler ya da kaldırılan ağır eşyalar belimiz de ciddi hasarlar bırakmakta hatta fıtığa varan sağlık problemlerine yol açmaktadır. Geçer diye beklediğimiz ya da doktor kontrolü dışında yapılan tedavi yöntemleri hastanın günlük yaşantısını olumsuz etkilemekte hatta daha da büyük hasarlara yol açmaktadır. Bel fıtığı olan her hastanın ameliyat olması gerekmemektedir. Hastanın dinlenme, fizik tedavi uygulamaları gibi cerrahi olmayan seçeneklerle bel fıtığı hafifletilebilmektedir” diye konuştu.

Tam endoskopik bel fıtığı tedavi yöntemi

Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan tam endoskopik kapalı bel fıtığı ameliyatı hakkında önemli bilgiler veren Keleş, "Tam endoskopik (kapalı) bel fıtığı merkezimizde gerçekleştirilen operasyonlarda hastalar günübirlik yatış yapılmaktadır. Ameliyattan sonra aynı gün veya ertesi gün eve gidebilir. Kısa bir süre içerisinde de iş hayatına dönebilmektedir. Tam endoskopik (kapalı) bel fıtığı ameliyatı hasta konforu son derece yüksek bir operasyondur. Cerrahi sonrası ağrının açık ameliyatlara oranla daha az olması, hastanede yatış süresinin az olması normal yasama erken dönülmesi, cerrahiye bağlı anatomik hasarın açık cerrahiye göre az olması gibi avantajlarının olması endoskopik diskektomiyi başarılı kılmıştır" şeklinde konuştu.