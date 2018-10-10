Taner Taşkın: “4'te 4 yapmak istiyoruz”

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hafta sonu yapacakları Gaziantepspor maçını ciddiye aldıklarını belirterek, “4'te 4 yapmak istiyoruz” dedi.

Teknik Direktör Taner Taşkın, bugün Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Deplasmanda kazanılan İnegölspor maçına değinerek konuşmasına başlayan Taner Taşkın, “İnegölspor, bizim için zor deplasmanlardan biriydi. Çünkü rakibimizde iyi bir gidişat yoktu. Hoca değişikliği yapmışlardı. Hoca değişikliğinde o haftalarda takımlar güzel reaksiyon veriyorlar. Deplasmanlar özellikle bu liglerde çok zordur. Saha, seyirci ve hakem gibi şartlardan dolayı zor geçer. Burada onu yaşayacağımızı biliyorduk. Biz de 2'de 2 yapıp bir hava bulmuştuk ve takımın özgüveni yerine gelmeye başlamıştı. Üçüncü deplasman maçımızda ciddi işler yaptık. Sahada iyi bir futbol ve oyun vardı. Golü yediğimiz zaman kırılgan bir ana bürünüyoruz. Onu da inşallah çözeceğiz” diye konuştu.

“Hakemlerimiz bu ligi ciddiye alsınlar”

Hakemlerin TFF 2. Lig'i ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Taner Taşkın, “Maçın hakemi 3-1'den sonra skora göre oyun yönetti. Çünkü son 15 dakika ciddi bir baskı oluşturdu, enteresan yerlerde fauller verdi. VAR'ın verdiği pozisyonları bile ülkemiz tartışır hale geldi. Bence hakemler bundan sonra biraz daha dikkatli maç yönetmeleri gerekiyor. Hakemlerin bu ligi de ciddiye almalarını istiyorum. İnegölspor maçında penaltı bana göre çok ağırdı” şeklinde konuştu.

“Rakibimize ciddiye alıyoruz”

Bu hafta oynayacakları Gaziantepspor maçını ciddiye aldıklarını belirten Taner Taşkın, “Rakibimize baktığımız zaman eksi 6 puan ile başlamış bir Gaziantepspor var. Fakat 7 puan toplamışlar ama 1 puanda gözüküyorlar. Normal puanları cetvele yansısa 11'inci sıradaki bir takımla karşılaşacağız. Geçen seneden birlikte oynama alışkanlığı olan genç bir grup var. Amatör ruhla oynuyorlar. Bana göre zor bir maç olacak. Çok ciddiye alacağız. Bana göre sezonun en ciddiye alacağımız bir maç olacak. Çünkü bu takım geçen sene Samsunspor'un düşmesine sebebiyet vermiş görüntüsünde. Tabii ki onlar da sahaya çıkıp işlerini yaptılar. Bizde de intikam duygusu, kızma duygusu olmayacak. Biz sahaya Samsunspor olarak çıkıp rakibimizi ciddiye alarak, baskın bir oyunla inşallah bu rakibi de geçip 4'te 4 yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rotasyon sinyali

Bir haftada 3 maç oynayacaklarını ve küçük rotasyonlar yapacaklarını ifade eden Taner Taşkın şunları söyledi: “Bu hafta 3 maç oynayacağız. Hepsi de üst düzey maçlar. Bu maçlarda bir rotasyon görebiliriz. Çünkü cumartesi, çarşamba ve pazar günleri maç oynayacağız. Bizler de ufak tefek rotasyonlar yapacağız. Biz her maça çok ciddi ve diri çıkmak zorundayız. 3 haftadan beri kazanan takımı değiştirmiyorum. Doğru ideali bulduğuma inanıyorum. 1-2 tane oyuncu değişebilir. Oyunculara formaları ben vermiyorum, kendileri alıyor. Formayı alan bırakmasın diyorum ama bu hafta onu biraz kıracağız.”