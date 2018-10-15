Taner Taşkın: “Biz şampiyonluğu istiyoruz”

Gaziantepspor'u 2-0 yendikleri için mutlu olduklarını belirten Teknik Direktör Taner Taşkın, “Gaziantepspor, kazanmamız gereken muhtemel maçlardan bir tanesiydi. Geçen sene transfer yasağı olan, genç bir takımdı. Bir kazaya uğramak istemiyorduk. Bunun için de maçı çok ciddiye almamız gerekiyordu. Oyuncularımız da maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyetle oynadı. Çok emniyetli bir oyun vardı. Maçın ilk devresi istediğimiz şekilde geçti. 2 tane gol bulduk. Gol pozisyonları bulduk. Ciddi işler yaptık. Çocuklar genç, ilk devre aynı savunmayı yapamadılar. Ama ikinci devre ciddi bir savunma yaptılar. Biz de bunu aşmak için uğraştık. Devre arasında konuşmamızda 3'üncü golü bulduktan sonra Çarşamba günü maçımız olduğu için maçı rölantiye alabileceğimizi konuşmuştuk ama 3'üncü golü bulamadık. Bizim adımıza verimli bir maç oldu. 3 puanı aldık. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Aldığımız galibiyet küçük bir galibiyet değil, büyük de değildi ama önemli bir galibiyetti. 4 maçlık serimiz devam ediyor. Bu maçı bitirdik şimdi Bodrumspor maçına en ciddi şekilde hazırlanacağız. Bizim için final niteliğinde 2 tane maçımız var. Bunlarla arka arkaya oynayacağız. İnşallah bu maçlardan da yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Bodrumspor ile zor bir maç oynayacaklarını ifade eden Taner Taşkın, “Rakibimiz de yeni kurulmuş bir takım. Yarın orada bir ter antrenmanı yapacağız. Bu yapılan suni çim eski suni çimler gibi değil. Çime yakın bir maddesi var. Bunlar bizler açısından zor, rakiplerimiz açısından da zor durum. Çünkü onlar da bizler gibi üst liglerin oyuncusuyla bu liglerin oyuncusunu karıştırdılar. Çıkacağız oynayacağız. Bizim hedefimiz var. Zor bir deplasman olacak. Küçük bir stat, seyirci baskısını iyi kuruyorlar. Hakeme de baskı kuruyorlar. Biz de hiçbir baskıya gelmeden oyunumuzu oynayıp puan ya da puanlarla döneceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

Oyuncularla birlikte şampiyonluğu istediklerini belirten Taner Taşkın, “Oyunumuz olgunlaşmaya başladı. Herkesin ayakları sağlam basmaya başladı. Biz şampiyonluğu oyuncu grubu olarak istiyoruz. Bunun için de her rakibin bize bilenerek çıkacağını biliyoruz. Bunun için de oyuna iyi başlayıp, gol bulup, onun için de üstünlüğümüzü belli edeceğimiz yer fizik gücümüzdür. Ondan sonra oyunsal oyarak iyi duruma geldik. Pas yüzdemiz arttı. Gaziantepspor maçına baktığımız zaman oyunun 90 dakikasının 80 dakikasında oyun hakimiyetinin bizde kaldığını gördük” şeklinde konuştu.

Taraftara hiçbir zaman kırgın olmadığını belirten Taner Taşkın, “Sancaktepe maçından sonra bile beni çok protesto ettiğinde kırılmadım. Çünkü ben o protestoyu hak ettiğime inanıyordum. Ben burada 11 sene önce yardımcı hoca olarak çalışıyordum ve buraya hoca olarak gelmeyi çok hayal ediyordum. Samsun'u, Samsun'un insanını çok seviyorum. Biz buraya çok benimseyerek ve isteyerek geldik. Bir insanın adamlığını, karakterini aldığı neticeye göre değerlendirmesinler. Bir hoca 2-3 tane mağlubiyet alıyorsak, ne adamlığımız kalıyor ne de karakterimiz. Biz taraftarımızı seviyoruz. Bize inansınlar, inşallah biz bunun sonunu getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bodrumspor hazırlıklarına başladı

Öte yandan, Samsunspor, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Bodrumspor hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesislerinde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman ilk olarak ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışma ve çift kale maçın ardından sona erdi. İdmana sakatlığı bulunan kaptan Ercan katılmazken, kaleci Furkan, Bahattin ve Oğuz salonda çalıştı.