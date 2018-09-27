Taner Taşkın: “Bu ligde hiçbir maç kolay değil"

Eğer bu ligde ciddi hazırlanmazsanız, rakibinizi ciddiye almazsanız, doğru motive olmazsanız her zaman sıkıntı yaşarsanız. İnşallah kendi saha ve seyircimizin önünde galip geleceğimizi düşünüyorum” dedi.

Teknik Direktör Taner Taşkın, Nuri Asan Tesislerinde haftalık olağan basın toplantısını düzenledi. Geçen hafta ligde kazanılan Eyüpspor ve kupada kaybedilen Diyarbekirspor A.Ş. maçlarını değerlendiren Taner Taşkın, Pazar günü oynanacak olan Ankara Demirspor maçıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Taner Taşkın, “İçeride oynadığımız Sancaktepe Belediyespor maçındaki 3-0'lık mağlubiyet hepimizi çok üzmüştü. Tekrar lige dönmek açısından Eyüpspor maçı çok önemliydi. Hafta içi yapmış olduğumuz konuşmalarda doğru reaksiyon vereceğimizi, daha derli toplu, bu lige özgü oyuncularla sahada olacağımızı söylemiştik. Ciddi bir rotasyonla Eyüpspor maçına çıktık. Sahada gerçekten istekli, arzulu, rakibine hakimiyet kuran, oyunu domine eden bir takım vardı. Neticesinde 2-0'lık bir galibiyetle Eyüpspor maçını bitirip, içeride aldığımız mağlubiyetin kısmen bir telafisi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Sezonun en iyi futbolunu oynadığımız maçtı”

Kupa maçını da değerlendiren Teknik Direktör Taner Taşkın, iyi bir futbolla veda ettiklerini belirterek, “Diyarbekirspor A.Ş. ile bir kupa maçı oynadık. Ciddi bir rotasyon da yaptık. Oynamayan 8 oyuncuyu oynattık. Aslında kupayı da geçmek istiyorduk. Geçmek için de hazırlıklar yaptık. Bana göre sezonun en iyi futbolunu oynadığımız maçtı. Ben takımı çok iyi gördüm. Diyarbakır'da belki ligin en fazla pozisyonunu yaşadık ama gol atmakta muvaffak olamadık. 4 tane direkten dönen topumuz vardı. Artık tamamen lige odaklandık. Ben şuanda takımın son durumundan memnunum” şeklinde konuştu.

Pazar günü iç sahada oynanacak Ankara Demirspor maçından da galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyleyen Taner Taşkın, “Rakibimiz 4 maçtır kazanamayan bir takım. Fakat rakipteki futbolcuları da tek tek iyi biliyorum. Bu bizi aldatmayacak. En son Erzurum ile oynadıkları kupa maçında gerçekten ciddi işler yaptılar. Çünkü son dakika gelen oyuncularla kurulan bir takım. Bu ligde hiçbir maç kolay değil. Eğer bu ligde ciddi hazırlanmazsanız, rakibinizi ciddiye almazsanız, doğru motive olmazsanız her zaman sıkıntı yaşarsanız. İnşallah kendi saha ve seyircimizin önünde galip geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Çağrı Ortakaya'dan sahadaki mücadele ve oyun anlayışından verim alamadım”

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taner Taşkın, kadro dışı bırakılan Çağrı Ortakaya konusuna açıklık getirdi. Taner Taşkın şunları söyledi:

“Çağrı Ortakaya'dan sahadaki mücadele ve oyun anlayışından verim alamadım. Takım ruhuna ve disiplinine uymadığı için böyle bir karar aldım. Bunu da çok fazla budaklandırmayalım. Bu benim kendi gözlemlerimdir. Çok ciddi bir şekilde ekibimle beraber gözlemledim. Kendisini de 1-2 defa uyarmıştım. Ama baktım ki netice alamayacağım. Bu yola gittim. Ben teknik anlamda kadro dışı bıraktığımı söyleyebilirim. Bundan sonraki mevzuat yönetim ile kendisi arasında olacak. Takım ruhuna ve bütünlüğüne uymadığı için ben bu kararı aldım. Bunlar her takımda olabilen şeyler.”