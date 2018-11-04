Taner Taşkın galibiyeti taraftara armağan etti

0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, galibiyeti Niğde'ye gelen taraftarlara armağan etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, galip geldikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Bu galibiyet buraya kadar gelip bizim destekleyen taraftarımıza armağan olsun. Buradan onları boynu bükük göndermiyoruz. Mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Geçen hafta deplasmanda çok iyi oynadığımız bir maçtan beraberlik ile ayrılmıştık. İyi bir reaksiyon verip yarışı sonuna kadar götürmek istiyorduk. Niğde'den alacağımız galibiyet çok önemliydi. Bugün çocuklar çok iyi futbol ve oyunla kazanmasını bildiler. 1-0 gibi bir skorla yendik ama çok şanlı bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçta çok pozisyon oldu. Golü çok aradık ve haklı bir galibiyet aldık. İyi bir takımı yendik. Niğde Anadolu FK iyi bir takım. Çok mutluyuz. Takır takır top oynayan bir takımımız var. Ben her şeyden mutluyum” dedi.

Şampiyonluk yolunda Samsunspor'un ligde 6-7 tane ciddi anlamda rakibi olduğunu ifade eden Taner Taşkın, “Bizim bir tane rakibimiz yok. Bizim 6-7 tane ciddi anlamda rakiplerimiz var. Sarıyer'de bunlardan bir tanesi. Biz kimin ne yaptığına bakmadan sadece kendi işimize odaklanıyoruz. Biz zaten kendi adımıza neticeleri aldığımız zaman diğer takımlarda mutlaka ve mutlaka puan kaybedecektir. Bunu bir tek Sarıyer üzerinden yorumlamayın. Bana göre bizim en ciddi rakiplerimizden bir tanesi Kastamonuspor'du. Biz 6 puanlık maçı seyircimizin desteği ile aldık. Bizim ciddi olarak 5-6 tane ciddi rakibimiz var. Biz her maçımızı kazanmak için çıkacağız” diye konuştu.

Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten Taner Taşkın, “Bugün Niğde Anadolu FK maçında rakip takım kalecisi iyi oynadı. Bir hafta önce de Bayrampaşa kalecisi iyiydi. Bana göre skorun çoğalmasını önlediler. Onları da tebrik ederim. Bu arada 5 maçtır hem puan ve puanlar alıp hem de gol yemeyen bir takımımız var. Gol yememekte çok önemli. Takım savunmasını da gayet iyi yapıyoruz” şeklinde konuştu.