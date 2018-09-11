Taner Taşkın: "Hiçbir takımdan korkumuz ve çekincemiz yok"

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, guruplarında yer alan diğer 17 takıma da ‘gider' yaptığını belirterek, “Samsunspor takımı bir tarafa, gruptaki bütün takımlar bir tarafa. Bizim hiç kimseden korkumuz ve çekincemiz yok” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, haftalık olağan basın toplantısını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Gümüşhanespor maçı ve gelecek hakkında iddialı açıklamalarda bulunan Taşkın, gruplarında yer alan bütün takımlara meydan okudu.

“Grubumuzda yer alan bütün takımlara ve herkese ‘gider' diyorum”

Hiçbir takımdan çekinmediklerinin altını çizen Taner Taşkın, “Grubumuzda yer alan bütün takımlara ve herkese ‘gider' diyorum. Samsunspor takımı bir tarafa, gruptaki bütün takımlar bir tarafa. Hepsi üzerimize gelebilirler. Hepsi bize kapalı da oynayabilirler, açık da oynayabilirler. Bizim hiç kimseden korkumuz ve çekincemiz yok. Biz bu hafta konuk edeceğimiz Sancaktepe Belediyespor'a da sahayı dar edeceğiz. Merak etmeyin. Uzayan mesafede taş gibi bir takım ortaya çıkacak. Sancaktepe Belediyespor buraya 2 maçta aldığı 6 puanla gelebilir. Onlardan da korkmuyorum. Biz bu hafta yenip, onları altımıza alacağız. Diğer haftalar da birçok takıma gideceğiz. Onlara da aslan gibi oynayacağız. Samsunspor, korkak oynayan, ikinci bölgeye yaslanan bir takım değil. Benim de öyle bir talimatım yok. Oyunculara bunu birçok kez sordum. Öyle bir isteğim olmadı. Gümüşhanespor maçında da golü atana kadar hep önde oynamışız. İleride top tutamadığımız için top geri gelmiş” diye konuştu.

“Hedefim maç başı en az 2 puan ortalaması tutturmak”

Maç başı puan ortalamasında 2 puanın altına düşmedikleri sürece şampiyon olacaklarını iddia eden Taşkın, şunları söyledi:

“Daha önce birçok kez bu ligden takım çıkartmayı başardım. Amed Sportif Faaliyetler ile 66 puanla ikinci oldum. Diğer bir takımla play-off ile lige çıktım. Geçen sene Hatayspor afaki bir puanla çıktı. O gruptaki puanlar gerçekçi değildi. Geçen sene Altay'da 68 puanla lige çıktı. Maç başı puan ortalaması 2 ise şampiyon olursunuz. Bizim bu seneki grubumuz da sert takımlardan oluşuyor. 7-8 takım şampiyonluğa oynuyor. Maç başı 2 puan veya üstü takımımızı şampiyon yapar. Bir puan hedefi veremem ama maç başı puan ortalamamız 2 puanın altına düşmeyecek. Hedefimiz budur.”