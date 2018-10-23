Taner Taşkın: “Tek hayalimiz şampiyon olmak”

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, takım olarak iyi bir seviyeye geldiklerini ve tek hayalinin Samsunspor'u şampiyon yaparak bir üst lige çıkarmak olduğunu söyledi.

Bir hafta içerisinde zorluk dereceği yüksek olan 3 maç oynadıklarını ve kayıpsız bir şekilde geçtiklerini belirten Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Bir hafta içerisinde 3 maç oynamak özellikle bu lig seviyesindeki takımlar için kolay değil. Bunu şampiyonlar liginde oynayanlar da, UEFA kupası oynayanlar da, üst liglerde bile ciddi düşüşler yaşadığını görüyoruz. Şükürler olsun biz bu 3 maçta ne puan kaybı yaşadık ne de oyun felsefemizden ödün vermek durumunda kaldık. Gaziantepspor maçı ile birlikte başlayan bir serimiz oldu. Antep maçına çok fazla önem verdik. Orada ideal 11'imiz ile sahaya çıktık. Sonrasında Bodrumspor maçında da hemen hemen ideal kadromuzla çıktık. Sadece kalemizde küçük bir reaksiyon yaptık. O da Furkan'ın küçük bir sakatlığı vardı, Ahmet kaleyi devraldı. Sentetik sahada oynamak gerçekten zordu. Zorluk derecesi 2 tane maç oynadık. Bunlar Bodrumspor ve Kastamonuspor. Bunlar bizim ligde birinci derecede rakibimiz konumundaki takımlardı. Sezona iyi transferler yapıp, şampiyonluk parolasıyla çıkmış ciddi rakiplerimizdi. Buradan alacağımız neticeler 6 puanlık maçlardı. Bunlar bizim için çok önemliydi. Hem bize mesafe verecekti hem de rakiple aramızdaki puan farkını açacaktı. Biz çok ciddi şekilde hazırlandık. Çarşamba günü Bodrum'da güzel bir futbol vardı. Geçmesini bildik” dedi.

Kastamonuspor maçında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Taner Taşkın, “Kastamonuspor maçında da yorgunluk emareleri takımda gözükmeye başlamıştı. Takımla oynama yapmayacağımı sadece Bahattin'in sakatlığı nedeniyle Erhan Şentürk'ü oynattım. Oyuncularıma ‘ne olursa olsun maçı ilk devre kopartalım, ikinci devre biraz daha oyunu rölantiye alabileceğimizi' söyledim. Oyun içerisinde ufak tefek düşmelerin olacağını bizde kenarda tahmin edebiliyorduk. Aynı 11'i tercih ettik. Çocuklar ilk 45 dakikayı hem oyun olarak hem de skoru almasını bildiler. İkinci devrede takım içerisinde oyundan düşme gözükse de bu fiziksel değildi, tamamen taktikseldi. Çünkü tamamen savunma yaptık. İkinci golü bulamadığın her dakika kontrataktan pis bir gol yiyebilirdik. Ama biz bu maçta çok iyi bir takım savunması yaptık. Rakibimize 90 dakika boyunca sıfır pozisyon verdik. Rakibimizin tek etkili olduğu anlar yan toplar ve ölü toplardı. Bunlarda da çocuklar gayet iyi oynadılar. Neticesinde 1 hafta içerisinde 3 tane oynadığımız maçları kazanmasını bildik. Şu anda da ligin zirvesinin hemen arkasındayız. Biz kazanıp, rakiplerimizin hata yapmasını bekleyeceğiz” diye konuştu.

Takımın kısmen istedikleri seviyeye gelmeye başladığını belirten Taner Taşkın, “Bizler gerçekten ekip olarak ciddi bir ekibe sahibiz. Bu ekibin bir perde arkası var. Bu ekipte çok ciddi işler yapıyorlar. Futboldaki bütün son teknolojiyi bizler çok iyi şekilde takip ediyoruz. Bizim bu sene yaptırdığımız antrenmanları futbolcular bir dahaki sene hiçbir şekilde görmeyecek. Ama tamamen üst liglere uygun antrenman programı gerçekleştiriyoruz. Zaman zaman oyuncularımız bu antrenmanları çıkarmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu da uzun bir süre alıyor. Ben diğer takımlarda da ilk 5-6 hafta sıkıntı yaşadım ama ondan sonra takımımızın gerçek gücü ortaya çıktı. Rakiplerimizin düşüş yaşadığı anlarda bizim takımımız hep çıkış yaşadı. Devre arasına kadar çok rahat maçlar çıkarttılar. Devre arasında ayrı bir antrenman programı uygulayıp, yüklemeyi yapıp sezonu bitirdiğimiz birçok sezonlar var. Biz burada kendimizden eminiz ama bunları sahaya yansıtamadığımız zaman eleştiriler oluyor. Bu eleştiriler maçından sonra haklı bir eleştiri. Onun bir mazereti yok ama ilk 2 haftadan sonra eleştiri başlamıştı. Sancaktepe maçı bizi uyandıran bir maç oldu. Biz orada oyuncu tercihlerini doğru yapmamız gerekiyordu. Doğru taşları doğru yere koyunca yavaş yavaş bu seviyeye gelmeye başladı. Şu anda biz hiçbir şey başarmadık. Şu ana kadar aldığımız her netice birer sonuç olarak bakıyorum. Burada başarı ya da başarısızlık olarak hiçbir şey görmüyorum. 6'ta 6 yapan başarılı bir teknik direktör olarak kendimi görmüyorum. Ondan önce aldığım mağlubiyetle kendimi başarısız bir teknik direktör olarak da görmüyordum. Bunların hepsinin birer sonuç olduğunu düşünüyorum. Başarı ve başarısızlık inşallah sezon sonunda olacak. Sezon sonu biz bu ipi göğüsler ve şampiyonluğu yaşarsak başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Kastamonuspor maçında yapılan oyuncu değişiklikleri hakkında da bilgi veren Taner Taşkın, “Bizler herkesin düşündüğü gibi değişikliklerde hareket etmiyoruz. Burada maalesef herkes futbolu biliyor. Herkesin anladığı bir dal var o da futbol. Futbolu bilmeyen kimse yok. Herkesin kendince yorumları var ve ben de bunlara saygı duyuyorum. Fakat bu benim işim ve ben profesyonelim. Doğru hamleler yapmak zorundayım. Burada birinci değişikliğimizi Ramazan'dan yana kullandık. Orta saha hakimiyetini ele almak için İrfan'ı oyuna soktuk. O zaman daha yağmur yağmıyordu. Kubilay'ı da sağ çektik. İkinci hamlemde de Erhan Şentürk yorulmuştu. Çok istekli olan Muhammet Beşir'i oyuna aldık. Üçüncü değişikliğimizde de kırmızı kart daha yoktu. Şahin soyunmaya başladığında kırmızı kartla rakip oyuncu oyundan atıldı. Bazı kişiler ‘rakip 10 kişi kaldı saldıralım' diyebilir. O zaman hava o kadar kötü ki benim burada fantezi düşünecek bir şeyim yok. Rakip takım da devamlı yan toplar, yüksek toplar yapıyor ve vuruyorlar. Birincisi buydu. İkincisi Nuri'nin kasığında yırtık var. Şuanda sakat sakat oynuyor. Sıçrama kabiliyetini maç içerisinde yavaş yavaş yitirdi. Erkam'ın dizinde ödem var. Oynamakta zorluk çekiyor. İshak, maçın başından beri arka adalesini tutuyor. 3 tane defans oyuncumun sıkıntılı olduğunu gördüğüm için canlı bir Şahin Şafakoğlu ile gelen yüksek topları püskürtmek istedim. Bu tür eleştirileri de saygı ile karşılıyorum. Fakat benim maç kazanma gibi zorunluluğum var. Onların baktığı pencere tamamen fantastik bir pencere” ifadelerini kullandı.

Takım olarak tek hayallerinin Yılport Samsunspor'u şampiyon yapmak olduğunu belirten Taner Taşkın, “Bizim bu liglerde deplasmanlar çok zor. Oralardan puan ya da puanlarla dönmek kolay değil. Biz Samsunspor olarak kendi kimliğimiz ile her gün üzerine koya koya gidersek netice alacağımızı düşünüyorum. Bayrampaşaspor iyi bir takım, koşan bir takım. Biz her maça galibiyet parolası ile çıkıyoruz. Bizim 6'da 6, 8'de 8 yapma gibi bir hayalimiz yok. Takım olarak bir seviyeye geldik. Bizim bir tek hayalimiz bu takımın bir üst lige çıkıp şampiyonluk istiyoruz” dedi.

Takımdaki başarının en büyük sebebinin İsmail Uyanık'ın takımında başında olduğunun altını çizen Taner Taşkın açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu başarının birçok sırrı var. Perde arkasında harcanan emek var. Oyuncu grubunun emeği var. En önemli faktör o sıkıntı yaşadığımız dönemde İsmail Uyanık'ın çıkıp, bize olan desteği, inancı, güvenci, takıma olan inancı, güvenci bizi çok motive etti. Beni hoca olarak motive etti. Beni motive etince bu alt tarafa doğru sirayet etti. Eğer ben motivemi kaybetseydim, bana güvenen bir çift göz görmeseydim, belki şu anda burada olmayacaktım. Ama gerçekten başımızda İsmail Uyanık gibi gerçek bir lider var. Kendisine çok saygı duyuyorum. İnşallah onun liderliği ve önderliği ile bende alt tarafta aynı işlere devam edeceğim.”