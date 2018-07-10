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10 Temmuz 2018 15:58

Taner Taşkın’dan transfer açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, 2 santrfor ve 1 kaleci transferini kesin olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Taner Taşkın’dan transfer açıklaması

10 Temmuz 2018 15:58


TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor, basınla tanışma toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısına Teknik Direktör Taner Taşkın, Basın Sözcüsü Suat Çakır, Sportif Direktör Ali Reşat Çağan ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın katıldı.



“2 santrafor ve 1 kaleci transferini kesinlikle gerçekleştireceğiz”


Şu ana kadar 10’dan fazla oyuncuyu transfer etmelerine rağmen bazı mevkilere transferin devam edeceğini vurgulayan Taner Taşkın, “Şu anda santrfor mevkiine bir transfer yapılmadı. O bölgede eksiklerimiz var. Oraya 2 oyuncu transfer edeceğiz. Elimizde mevcut olan oyuncular da var. Onlarla beraber 3 kişiyle o bölgeyi kapatacağız. Kalede de Furkan yalnız kaldı. Kendisi iyi ve kıymetli bir kaleci. Ekibim de kendisine çok güveniyor. Onunla rekabet ortamını sağlayacak bir tane daha iyi kaleci alacağız. 3 tane de stoperimiz var. 1 tane daha stoper alalım mı, almayalım mı diye tartışıyoruz. Bunun kararını da en yakın zamanda vereceğiz. Yani 2 tane santrfor, 1 tane kaleci olmazsa olmazımız. Bazı oyuncuları aldık, elimizdeki mevcut oyuncular da var. Hazırlık döneminde Erzurum’daki hazırlık maçlarında verim alamadığımız bölgeler olursa oralara da takviye yaparız. Başkanımız transfer konusunda bizlere tam yetki verdi. Alım gücümüz de var. Mutlaka eksik olan bölgelere bizi hedefe taşıyacak oyuncuları transfer edeceğiz” dedi.




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