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Taraftar rekoru kırıldı

Yılport Samsunspor, evinde konuk ettiği Kastamonuspor 1966 maçında taraftar rekoru kırıldı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un bu konuk ettiği Kastamonuspor 1966 maçında taraftar rekoru kırıldı. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ilk kez bu kadar kalabalığa oynayan kırmızı-beyazlı takımın Kastamonuspor 1966 maçında satılan bilet, mevcut kombineler, sponsor tribün davetiyeleri ile birlikte toplam sayı 21 bin 544 olarak tespit edildi. Bununla birlikte stat turnikelerinden 17 bini aşkın kişi giriş yaparak karşılaşmayı izledi.

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