Tarifi zor hastalık: Huzursuz bacak sendromu

Öğretim Üyesi Ufuk Sandıkçı, huzursuz bacak sendromunun bacaklarda zonklama, çekilme, ürperme benzeri rahatsızlık verici bulguların eşlik ettiği, engellenemeyen ve bazen de güçlü şekilde bacakları oynatma dürtüsü ile karakterize olmuş, tarif edilmesi zor bir ağrı şekline sahip nörolojik bir hastalık olduğunu söyledi.

Öncelikle huzursuz bacak sendromunun tanımını yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Dr. Ufuk Sandıkçı, "Huzursuz bacak sendromu bacaklarda zonklama, çekilme, ürperme benzeri rahatsızlık verici bulguların eşlik ettiği, engellenemeyen ve bazen de güçlü şekilde bacakları oynatma dürtüsü ile karakterize olmuş, tarif edilmesi zor bir ağrı şekline sahip, nörolojik bir hastalıktır. Dopamin hormonunun seviyesindeki dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkabilen ve toplumda yüzde 3-5 arasında görülen hastalık, çok iyi bilinmediği ve tanısı konulamadığı için hastaların huzursuz bacak sendromu yaşadığını bilmiyor" dedi.

Belirtiler ve tanı

Hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Sandıkçı, "Hastalığın belirtileri, bacaklarda kaşıntı, iğnelenme, tüylerin ürpermesi, yanma, çekme, gerilme, karıncalanma şeklinde ifade edilmeye çalışılmaktadır. Genellikle, akşamları başlayıp gece uykuya dalmayı güçleştirmektedir ve uzun süre hareketsiz kalınan otobüs ve uçak yolculuklarından sonra ortaya çıkmaktadır. Kansızlık, vitamin eksikliği, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği hastalığı, psikiyatride kullanılan birtakım ilaçlar, nezle ve alerji ilaçlarının hastalığın şiddetini arttırdığı ve daha çok kadınlarda görüldüğü saptanmıştır. Asıl tanı hastanın öyküsü ve nörolojik muayene ile konulmaktadır. Hastanın şikayetleri ile ilgili olarak el ve ayaktaki his kaybını araştırmak için sinir ölçüm testi (EMG), gerekli görülen durumlarda da polisomnografi (uyku testi) yapılmaktadır" diye konuştu

Tedavi

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Sandıkçı, "Huzursuz bacak sendromu, ilaç ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. İlaç tedavisine başlanmadan önce hastalığı arttıran madde ve gıdalardan (alkol, kafein, nikotin ) kaçınmak gerekmektedir. Bu önlemlerle yanıt alınamayan hastalarda, dopamin benzeri etki yapan ilaçlar ile nöroloji uzmanı tarafından tedavi edilerek şikayetler baskılanmaktadır" şeklinde konuştu.