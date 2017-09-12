Tarih, bu müzede gün yüzüne çıkacak

Mevcut müzedeki yer problemi sebebiyle depolarda bekletilen ve rutubet sebebiyle bozulmaya yüz tutan eserler, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yeni müze projesi ile kurtulacak.

Kalkolitik, ilk Tunç, Hitit, Helenistik, Persler, Pontus Rum, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleriyle zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip Samsun, tüm eserlerini görücüye çıkaracak. 5 bin 741 arkeolojik, 648 etnofrafik eser, 9 bin 783 adet de sikke, kazılarda ele geçirilen heykeller, Amisos Hazineleri, kabartma rölyefler ve birçok paha biçilmez eser, ‘Müze Samsun’da ziyaretçilerinin ilgisine ve beğenisine sunulacak.

Kentin tüm kültür ve tarihi varlıklarını koruyup gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ‘Müze Samsun Projesi’ne start veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğine uygun yeni müzesini şehre kazandırıyor. İşitme Engelliler 23. Yaz Deaflympics Olimpiyat Oyunları sebebiyle yapımına gecikmeli olarak başlanan projenin yapımı tamamlandığında Türkiye’nin en modern müzelerinden biri olacak. Yeni konsept içinde sergi alanı, hediyelik eşya satış mekanları da bulunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile yapımına başlanan ‘Müze Samsun Projesi’nin planlanan tarihte biteceği öğrenildi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, projenin zamanında tamamlanacağını belirterek, bugüne kadar yer olmamasından dolayı sergilenemeyen tarihi eserleri, ziyaretçilerin beğenisine sunma heyecanı taşıdıklarını söyledi.

Şubat 2019’da bitecek

Çevre drenajı ve temel stabilizasyonu Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan inşaatta yüklenici müteahhitlik firması ise temel beton ve izolasyon çalışmalarını gerçekleştiriyor. 13 bin 214 metrekarelik alanda hayata geçecek ve toplam yatırım finansmanının yüzde 75’ini Müzeler Genel Müdürlüğü, yüzde 25’ini ise Büyükşehir Belediyesinin karşılayacağı proje, Şubat 2019’de teslim edilecek.

Müze inşaatıyla ilgili değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, projenin kendilerini çok heyecanlandığını söyledi. Yüklenici firmanın işi zamanında bitireceğine inandıklarını ifade eden Yurt, “Müzemizin yapımına başlandı. Güçlü bir firma. Daha önceki taahhütlerinde de anlaşılıyor ki zamanında bitirecek. Bugüne kadar sergilenememiş, mahzenlerde rutubetten bozulmaya yüz tutmuş eserlerimizi sergileyip ziyaretçilerin beğenisine sunacak olmak, bizi heyecanlandırıyor. Böylesine mükemmel bir müzeye şehrimizin çok ihtiyacı var. Bu nedenle kültürümüzü ve tarihimizi sergileyeceğimiz müzemizi tamamlayıp sanatseverlerin hizmetine sunacağız” dedi.