Tarihi medresenin restorasyonu sürüyor

205 yıllık medrese, restorasyonun ardından turizme kazandırılacak.

Sultan II. Murad döneminde Osmanlı himayesine geçerek, 1807–1857 arasında Hazinedârzâde ailesi tarafından yönetilen Samsun’da, devrin en güzel mimari eserleri inşa edildi. Günümüze miras kalan bu eserlerden birisi de şehir merkezindeki Süleyman Paşa Medresesi’dir. Sultan Abdülaziz döneminde 1893 yılında onarılan dikdörtgen mimarili medrese, Sultan 2. Abdülhamid döneminden de izler taşıyor. 1914 yılına kadar eğitim yuvası olan medrese, daha sonra otel ve kahvehane olarak kullanılmıştı.

Samsun tarihinin ilk eserlerini gün ışığına çıkarmak, kentte tarih ve kültür turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Saathane Meydanı Projesi hızla devam ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen restorasyon faaliyetleri kapsamında Osmanlı mirası 500 yıllık tarihi Taşhan, Şifa Hamamı, Süleyman Paşa Medresesi ve Camisi, restore edilerek turizme kazandırılmaya çalışılıyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) yürüttüğü Saathane Meydanı Proje ile tarihi taşınmaz eserlerden Taşhan orijinal haline döndürülürken, diğer mimari örnekler ise yenileniyor. Çalışmalarda ise önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.

Projede gelinen son durumla ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Osmanlı uygarlığının Samsun’da bulabileceğimiz ilk hatıraları Saathane Meydanı’ndadır. Saat Kulesi, cami, han, medrese ve hamam, Anadolu uygarlıklarının ilk eserleridir. Şimdi bu eserlerin restorasyonunu yapıyoruz. Mirasımızı en iyi şekilde korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu nadide eserlerimiz, çevre düzenlemelerinden aydınlatmasına kadar pırıl pırıl, ışıl ışıl olacak. Samsunlular tarihinden mahrum kalmasın diye bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

"Tarih ve turizm alanı olacak"

Restorasyon ve yeni peyzajla birlikte proje bittiğinde Saathane Meydanı’nın buram buram tarih kokacağını dile getiren Başkan Şahin, “Saathane önemli bir dönüşüm, kültür, tarihle bütünleşme, modernizasyon projesidir. Saathane, Samsun’un vizyon projelerinden birisidir. Bu sebeple projeye büyük önem veriyoruz. Burayı Samsun’a yakışan, Samsun’u temsil edebilecek bir tarih ve turizm alanı haline getiriyoruz. Bu tarihi dokuyu, şehrimizin bu önemli merkezini kamu yararı da göz önünde bulundurularak tüm Samsun’a kazandırıyoruz. Bu eserimiz, tüm Samsun’un gurur duyacağı, hepimizin yüz akı olan, şehrin gülen yüzü olacak bir yer haline gelecek" ifadelerini kullandı.