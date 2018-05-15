Tarım işçilerini taşıyan pikap ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, Mevlana Mahallesi İrşadiye Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah biber tarlasında çalışmak üzere tarım işçilerini taşıyan Mahmut Olgun idaresindeki 55 FR 554 plakalı pikap ile İbrahim Satılmış’ın kullandığı 55 M 4507 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada tarım işçilerini taşıyan pikabın kasasında bulunan Hediye Durmus (52) olay yerinde hayatını kaybederken, Hayriye Kilci (49), Kadir Kilci (21), Sadiye Yılmaz (17), Elmas Yılmaz 47, Hamide Usta (58) ve Hacer Olgun (66) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken, Hediye Durmus’un cesedi de yine Bafra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.