Tarımsal sularda “nitrat kirliliğine” sıkı takip

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan sulardan düzenli aralıklarla numuneler alarak, nitrat kirliliğini takip etmeye devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, “Bildiğimiz gibi nitrat suda iyi çözünen bir maddedir ve yağmur sularıyla yıkanma suretiyle yer altı ve yer üstü sularına karışarak taşınır. Yapay gübrelerin dışında hayvansal atıklar da önemli bir nitrat kaynağıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan bu atıklarda yağmur sularıyla yıkarak sularımızı kirletirler. Topraktaki aşırı nitrat bitki bünyesinde de birikebilir. Bu bitkilerin veya nitrat ile kirlenmiş suların tüketilmesi nitratın insan bünyesine geçmesine neden olur. Vücuda alınan nitrat bozunuma uğrar ve hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kanserojen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür. Mevzuatımızdaki ‘Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ne göre; sulardaki nitrat için sınır değer 50 mg/ L’dir. Bu çerçevede yüzey sularından her ay yeraltı sularından üç ayda bir olmak üzere numuneler alınıp nitrat miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. İlimizde 43 yüzey, 23 yeraltı olmak üzere toplam 66 numune noktamız bulunmakta ve analizleri İl Müdürlüğümüze bağlı mobil laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca analiz cihazı bulunmayan Ordu iline de her ay gidilerek Ordu’daki suların kontrolü de yapılmaktadır. 2017 yılında Samsun’da 873, Ordu’da 360 olmak üzere toplam bin 233 analiz gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle yinelemek isterim ki halkımızın sağlığı her zaman ilk önceliğimizdir” dedi.