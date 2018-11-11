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Tarlada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun’da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'da tarla sürerken devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinin Harmancık Mahallesi Sokular mevkisinde bulunan tarlada bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Bayram Deniz, traktörle tarla sürerken traktör devrildi. Traktörün altında kalan Bayram Deniz ağır yaralandı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Deniz ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Deniz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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