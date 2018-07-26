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26 Temmuz 2018 11:43

Tarlasında ve evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da tarlasında ve evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarlasında ve evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

26 Temmuz 2018 11:43


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’nde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sabri S.’nin evinde ve bahçesinde yaptıkları aramada 15 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve 3 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Sabri S., gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sabri S. "uyusturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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