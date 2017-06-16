Tartıştığı kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarından alacak-verecek anlaşmazlığı olduğu ileri sürülen T.T.(38), B.A.’yı (29) 6 yerinden bıçakladı. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan T.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.