Taşçı: “4,5 yıla 87 proje sığdırdık”

Atakum Belediyesi olarak ilçenin gelişimi ve değişimine yön verdiklerini söyleyen Başkan İshak Taşçı, hayata geçirdikleri projelerle, Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ilçesi Atakum'u daha da yaşanılabilir bir hale getirdiklerini ifade etti. Atakum Belediyesi olarak 4,5 yıllık görev süreçleri içerisinde hayata geçirdikleri 87 proje ile ilçeyi daha da yaşanılabilir bir hale getirdiklerini kaydeden Taşçı, “İlçemizin geleceğini planlarken çalışmalarımızı mesai kavramı gözetmeden sürdürüyoruz. Bu anlamda toplamda 87 projeyi Atakumlu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Atakum Kent Meydanı, Lozan Cadde Çarşı, Atakum Küçük Sanayi Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri, işitme engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata ve istihdama kazandıracak olan Sağır Kafe Park, Otizimli yavrularımızın kullanımına sunulacak Otizm Park, Güvercin Kafe Park gibi projelerimizin de inşaat çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Projelerimizi 2018 yılsonuna kadar tamamlayacağız. Karadeniz'in yıldızı, marka kent Atakum'un Türkiye'nin sayılı kentleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak için çalışmalarımıza dur durak demeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Atakum'un değerine değer katıyoruz”

Atakum ilçesinin Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı göç alan ve en hızlı gelişen kenti olduğunun altını çizen İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne 4,5 yıl içerisinde ilçemizin nüfusu 60 binden fazla artışla rekor kırdı. Resmi rakamlara göre Karadeniz Bölgesinin en hızlı büyüyen ilçesi Atakum'da hayata geçirdiğimiz projelerle ilçemizin değerine değer katıyoruz. Bizim başarı anlayışımız şehrin gelişimine ayak uydurmak değil, şehrin gelişimine yön vermektir. Bu anlamda ilçemizin hızlı gelişimi ve değişimine yön veren projelerimizle, ilçemizi her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent haline getiriyoruz. Bu çalışmalarımızı da vatandaşlarımızın talep, fikir ve önerilerine göre şekillendirerek, vatandaş-belediye işbirliğinin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızda bizlere destek olan Atakum halkına ilçemizde sağladığımız birlik ve beraberlik için teşekkürlerimi sunuyorum. Atakum Belediyesi olarak durmak yok, çalışmaya, üretmeye devam diyoruz” ifadelerini kullandı.