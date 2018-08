Taşcı: “87 projeyi hayata geçirdik”

Atakum’un Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı, Türkiye’nin ise ikinci en hızlı büyüyen ilçesi olduğu belirtilen Başkan İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak ilçemizin hızlı değişimine, hayata geçirdiğimiz kapsamlı projelerle yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Atakum’da gerçekleşen rekor düzeydeki nüfus artışının, ilçede sağlanan hızlı değişim ve gelişimin bir parçası olduğunu dile getiren İshak Taşçı, “İlçemiz Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci ilçesi. Rekor düzeyde artan nüfus artışının ihtiyaçlarına, aynı oranda artan hizmet ağımızla cevap veriyoruz. Atakum’un nüfusu göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren yaklaşık 55 bin kişi arttı. Hizmet ağımızı da aynı oranda artırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin, 56 mahallemizin tamamında sürdürdüğümüz kapsamlı çalışmalarla sağlık, spor, ekonomi, sosyal, eğitim ve istihdam odaklı 87 projeyi ilçemizle buluşturduk” şeklinde konuştu.

Her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum için çalıştıklarını ifade eden Taşçı, “Birçok ilçenin toplam nüfusundan daha fazla sayıda artan nüfusumuz ve bu nüfus artışıyla birlikte artan ihtiyaçların karşılanması noktasında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de her zaman dikkate alarak, vatandaş merkezli bir belediyecilik faaliyeti ile önemli yatırım ve projelerle, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken, gücümüzü vatandaşlarımızın memnuniyetinden alıyoruz. Bu anlamda her zaman destekçimiz olan Atakum halkına teşekkür ediyorum. Atakum Belediyesi olarak çalışmalarımızı her zaman aynı kararlılık ve hizmet aşkıyla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.