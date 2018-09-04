Taşçı: “871 kilometrelik yol çalışması yaptık”

İlçede gerçekleştirdikleri asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan İshak Taşçı, Atakum ilçesinde gerçekleşen hızlı nüfus artışı ve yapılaşmanın beraberinde getirdiği yol ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bugüne gerçekleştirdikleri çalışmalarla Atakum’u daha da yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “2014 yerel seçimlerinden önceki Atakum ile şimdiki Atakum arasında büyük fark var. Atakum Belediyesinin hizmet alanı 4 kat büyüdü, bununla birlikte Karadeniz Bölgesinin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesiyiz. Görev sürecimiz boyunca nüfusumuz 55 bin kişilik bir artışla rekor kırdı. Hızla büyüyen ilçemizin ihtiyaçlarına aynı oranda artırdığımız hizmet ağımızla cevap veriyoruz. 4 buçuk yıllık süreç içerisinde 350 kilometrelik yol açma ve malzeme serimi, 60 bin metrekarelik beton, 900 bin metrekarelik taş parke, 270 bin metrekarelik asfalt ve 1 milyon 900 bin metrekarelik sathı kaplama olmak üzere toplamda 871 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. ‘Yol medeniyettir’ parolasıyla ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Yol yapım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Taşçı, “Yol çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Göreve gelir gelmez Taflan’da kurduğumuz Kilitli Taş Parke Fabrikasında ürettiğimiz günlük 30 bin adet kilitli taş parkeyi aynı hızla ilçemizin sokaklarıyla buluştururken, asfalt, beton yol, sathi kaplama gibi yöntemlerle de ilçemizin yollarını ve kaldırımlarını modern bir kente yakışacak şekilde kaplıyoruz. Atakum, yolları ve kaldırımlarıyla, tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla ve insanına değer veren bir anlayışla gerçekleştirilen hizmetlerle, Türkiye’nin en yaşanılabilir kentleri arasına girdi. Atakum’da yol anlamında en küçük bir eksiklik kalmayıncaya kadar gece, gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Atakum için koyduğumuz Türkiye’nin en yaşanılabilir kenti olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları büyük bir kararlılık ve özveriyle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.