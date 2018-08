Taşçı: "Atakum Türkiye’nin cazibe merkezi"

Göreve geldikleri günden bugüne geçen 4 yıllık süre içerisinde ilçe nüfusunun yaklaşık 50 bin kişi arttığını dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum sürekli göç alan, büyüyen bir ilçe. Atakum Belediyesi olarak artan nüfusumuzla beraber, hizmet ağımızı da genişleterek artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelen Atakum’un daha da yaşanılabilir bir kent olması için gece-gündüz kavramlarını gözetmeden, çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz” diye konuştu.

Atakum İlçesinin Karadeniz Bölgesinin önemli bir cazibe merkezi olduğunu dile getiren Taşçı, şunları söyledi:

“Atakum, Karadeniz Bölgesinin önemli bir çekim merkezi. Yaşanılabilirliğiyle, denizi ve diğer doğal güzellikleriyle, modern bir ket olan ilçemiz, rekor düzeyde aldığı nüfus artışıyla herkesin yaşamak istediği bir kent. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla her geçen gün daha da yaşanılabilir bir Atakum’u inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti, ilçemizin gelişimi için mesai kavramı gözetmeksizin, gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Atakum’u yarınlara hazırlarken, çocuklarımıza her anlamda daha güzel, daha eksiksiz bir kent bırakabilmek adına titizlikle sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda 80’den fazla projeyi ilçemizle buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Atakum Belediyesi, vatandaşımızın her zaman yanında. Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 yıllık süre içerisinde yaklaşık 50 bin kişi artan nüfusumuz, her geçen gün artmaya devam ediyor. İlçemizde her yıl 2 bin çocuk doğuyor. Çevre il ve ilçeler başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden vatandaşlar Atakum’a yerleşiyor. Nüfusu hızla artan ilçemizde, belediyecilik faaliyetlerimizi de aynı hızla artırarak sürdürüyoruz. Hoş geldin Bebek projemizle başlayarak, doğumdan cenaze hizmetlerine vatandaşlarımızın her anında yanında oluyoruz. Miniklerimiz için kazandırdığımız Anaokulu, Aqua Park, gençlerimiz için Etüt Merkezi, halı sahalar, spor tesisleri, vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebileceği yeşil alanlar, kafeterya ve restoranlar, piknik alanları, turistik tesisler, meslek edindirme projeleri, sağlık yatırımları gibi daha da yaşanılabilir bir Atakum için gerekli tüm hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”