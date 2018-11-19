Taşçı: “Atakum'un değerine değer katıyoruz”

Atakum ilçesinde sürdürdükleri kapsamlı proje hareketinin devam ettiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "4,5 yıllık görev sürecimizde, ilçemizin neredeyse her noktasında bir proje yükseldi" dedi.

Atakum ilçesinde, değişim gelişim sürecini hızlandıran projeler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'u, Türkiye'nin en yaşanılabilir ilçesi yapmak için dur durak demeden çalışıyoruz. 4,5 yıllık görev sürecimizde hayata geçirdiğimiz birbirinden önemli projelerle, ilçemizin değerine değer katmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçenin değerine değer katacak birçok önemli projeyi Atakumlularla buluşturduklarını, inşaat çalışmaları süren projelerin ise kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyleyen Başkan Taşçı, “Osmanlı Hamamları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası, Seyir Tesisleri, Atakum Kent Ormanı, Hobi Bahçeleri, Kültür Evleri gibi birçok önemli projenin hemşerilerimizin kullanımına sunduk. Proje anlamında verimli geçen 4,5 yıl içerisinde 87 projeyi hemşerilerimize buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Lozan Caddesi, Yeni Mahalle Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Mahallesi Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri gibi kapsamlı projelerimizde de çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve hızla sürdürüyoruz. Atakum ilçesine genel olarak bakıldığında, neredeyse her noktasında kapsamlı bir proje yükseldi. Atakumlun değerine değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Atakum'da sürdürdükleri çalışmaları 'hizmette eşitlik' ilkesiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 56 mahallemizin tamamına ulaşarak, hemşerilerimizn istek ve önerilerine göre şekillendirdiğimiz projelerle yol alıyoruz. Sürekli büyüyen ve durmaksızın yeni inşaatların başladığı Atakum ilçesinde, hizmet alanımız da geçmiş döneme göre beş katına çıktı. Bizim amacımız, her bir kilometre kareye, önemli projeleri ve kapsamlı çalışmaları, eşit bir şekilde ulaştırmak. Bu anlamda vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve takdir, bizim en büyük güç kaynağımız oluyor. Atakum ilçesinde 4,5 yıllık görev sürecimiz içerisinde güzel şeyler oldu, olmaya da devam edecek. Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor" şeklinde konuştu.