Taşçı: “Birlik ve beraberlik içerisindeyiz”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı makamında ziyaret eden Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Çarşıyı önemsediğini söyleyen Başkan Taşçı, “Şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birisi olan Yabancılar Çarşısını son derece önemsiyorum” dedi

Yabancılar Çarşısı esnafının ziyareti karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Samsun Yabancılar Çarşısı, şehrimizin önemli ekonomik dinamikleri arasında yer alıyor. Öyle ki, binlerce kişiye istihdam sağlayan çarşı, çevre il ve ilçelerden de vatandaşlarımızın önemli alışveriş noktalarından birisidir. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak Yabancılar Çarşısı ile yakın iletişim halindeyiz. Gerçekleştirilen bu nazik ziyaretle bir kez daha birlik ve beraberliğimizi ortaya koyduk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yabancılar Çarşısının değişimi ve gelişimi noktasında üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya, çarşı ve belediye arasında kurulan birliktelikten dolayı teşekkür eden Samsun Yabancılar Çarşısı Odası Başkanı Olcay İnanç, “Atakum Belediyesinin çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Projeleri beğeniyoruz. Özellikle de Samsunspor ile ilgili attığı adımlardan dolayı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyoruz. Şehrimizin en önemli alıveriş noktalarından birisi olarak, çarşımızın daha etkin kullanımı noktasında yerel yöneticilerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Başkan Taşçı'ya bu birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Gerek sportif faaliyetlerimizde, gerekse projeler noktasında hep birlikteyiz” diye konuştu.

Samsun Yabancılar Çarşısı esnafı, ziyaretleri sırasında Samsun Yabancılar Çarşısı Odası Başkanı Olcay İnanç ile Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz eşlik etti. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Yabancılar Çarşısı esnafı ile ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çektirerek kendilerine teşekkür etti.