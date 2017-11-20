Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 13:51

Taşçı: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Atakum Belediyesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Atakum Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinin sorularını cevaplayan Başkan ishak Taşçı, “Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur” dedi.

Taşçı: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

20 Kasım 2017 13:51


Atakum Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret etti. Ellerindeki dövizlerle makam odasına giren çocukları karşısında gören Başkan Taşçı, sürpriz ziyaret karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çocukların sorularını cevapladı.


Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerde çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelikli olarak ele aldıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocukları geleceğe hazırlamayı, onların her türlü ihtiyacını karşılamayı, eğitimli, ahlaklı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı en öncelikli meselelerimiz arasında görüyoruz. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımız için 3 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde 55 kapsamlı çocuk parkı yaparak rekor kırdık. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda biz göreve geldiğimizde Atakum’da 1 adet olan spor tesisi sayısını, inşa ettiğimiz halı saha ve spor tesisleriyle 14’e çıkararak bu anlamda da bir rekor sayı elde etmiş olduk. Yine çocuklarımız için Samsun’un ilk, tek ve en büyük kapalı çocuk oyun alanını Yeni Mahalle’de inşa ettiğimiz 3 katlı kompleksimizin içerisinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunların yanı sıra ilçemizdeki okullarda da yavrularımızın eğitiminde ihtiyaç duyulan fiziki imkanların iyileştirilmesi noktasında destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.


Başkan Taşçı, çocukların sorularını yanıtlayıp, yazdıkları şiirleri dinledikten sonra cep satrançları hediye ederek, Pazar günü düzenlenecek olan 3. Geleneksel Hamsi Şölenine aileleriyle birlikte katılmaya davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç