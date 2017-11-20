Taşçı: “Çocuklar bizim geleceğimiz”

Atakum Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri ‘20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ nedeniyle Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret etti. Ellerindeki dövizlerle makam odasına giren çocukları karşısında gören Başkan Taşçı, sürpriz ziyaret karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirirken, çocukların sorularını cevapladı.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerde çocuklara ve gençlere yönelik projeleri öncelikli olarak ele aldıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocukları geleceğe hazırlamayı, onların her türlü ihtiyacını karşılamayı, eğitimli, ahlaklı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı en öncelikli meselelerimiz arasında görüyoruz. Atakum Belediyesi olarak çocuklarımız için 3 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde 55 kapsamlı çocuk parkı yaparak rekor kırdık. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesini önemsiyoruz. Bu anlamda biz göreve geldiğimizde Atakum’da 1 adet olan spor tesisi sayısını, inşa ettiğimiz halı saha ve spor tesisleriyle 14’e çıkararak bu anlamda da bir rekor sayı elde etmiş olduk. Yine çocuklarımız için Samsun’un ilk, tek ve en büyük kapalı çocuk oyun alanını Yeni Mahalle’de inşa ettiğimiz 3 katlı kompleksimizin içerisinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunların yanı sıra ilçemizdeki okullarda da yavrularımızın eğitiminde ihtiyaç duyulan fiziki imkanların iyileştirilmesi noktasında destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Taşçı, çocukların sorularını yanıtlayıp, yazdıkları şiirleri dinledikten sonra cep satrançları hediye ederek, Pazar günü düzenlenecek olan 3. Geleneksel Hamsi Şölenine aileleriyle birlikte katılmaya davet etti.