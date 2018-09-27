Taşçı: “Çocuklarımızın eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz”

Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen Aşure Günü etkinliği, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Taşçı, Muharrem ayının maneviyatını Atakumlu çocuklarla birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Atakum'da eğitim alanında gerçekleştirdikleri yatırımlarla, öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Muharrem ayı boyunca Atakum genelinde aşure etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ve Atakumlu öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İshak Taşçı, “Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününden sonra idrak ettiğimiz bu önemli günü, ortaokul öğrencisi yavrularımızla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Dinimizin önemli olaylarının birçoğunun bu tarihte yaşandığını çocuklarımıza daha iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda ilçemizdeki okullarda gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri önemsiyorum. Bugün de Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir arada, Aşure Gününün maneviyatını yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Her alanda daha da güçlü bir Türkiye için, iyi eğitim almış, ülkesine faydalı bireylerin yetişmesinin şart olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Başkan Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 buçuk yıllık süreç içerisinde, ilçemizdeki okullara özel önem verdik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarının fiziki imkanlarını iyileştirme adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, bakım, onarım, çevre düzenlemelerinin yanı sıra okullarımıza birçok yeni tesis kazandırdık. Alanı yeterli olan okullarımızın bahçelerine halı sahalar inşa ettik, bazı okullarımızın konferans salonlarını yeniledik. Bu çalışmalarımız için Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 10 milyon TL bütçe harcayarak, Atakum'da eğitime yapılan yatırım anlamında rekor kırdık. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.