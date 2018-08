Taşçı: “Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz”

Her alanda daha da güçlü bir Türkiye için, iyi eğitim almış, ülkesine faydalı bireylerin yetişmesinin şart olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu bilinçle hareket ettiklerini ve eğitim odaklı projelerle Atakumlu çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağladıklarını kaydetti.

“İlçedeki okullara 6,5 milyon yatırım”

Atakum Belediyesi olarak ilçedeki okullara ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 yıllık süreç içerisinde ilçemizdeki okullara özel önem verdik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarının fiziki imkanlarını iyileştirme adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, bakım, onarım, çevre düzenlemelerinin yanı sıra okullarımıza birçok yeni tesis kazandırdık. Alanı yeterli olan okullarımızın bahçelerine halı sahalar inşa ettik, bazı okullarımızın konferans salonlarını yeniledik. Bu çalışmalarımız için Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 6,5 milyon TL bütçe harcayarak, Atakum’da eğitime yapılan yatırım anlamında rekor kırdık. Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemlidir. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Etüt merkezi üniversiteye hazırlayacak"

Hayata geçirdikleri Atakum Belediyesi Gençlik Etüt Eğitim Merkezinin, üniversite adayı gençlerin sınavlara hazırlanacağı önemli bir eğitim-öğretim yuvası olacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimize yönelik sportif, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında birçok proje hayata geçiriyoruz. Etüt merkezimizle de gençlerimizin eğitim hayatına katkı sağlayacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından burada görevlendirilecek öğretmenler, gençlerimizi üniversite sınavına hazırlayacak. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizin her alanda gelişimi için önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimleri için projeler hayata geçirirken, bir yandan da eğitim ve öğretimlerini çeşitli kurslar ve etkinliklerle destekliyoruz” diye konuştu.

"Gençlik masası bölgede tek"

Özellikle gençlere yönelik spor ve eğitim alanında ardı ardına projeler ürettiklerini ve bu projeleri son sürat tamamladıklarını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, sadece gençlerimize yönelik hizmet veren ‘Gençlik Masası’ birimini kurduk. Bu birim bölgemizde bir tek Atakum Belediyesinde var. Atakum Belediyesi Gençlik Masası aracılığıyla genç odaklı birçok proje hayata geçiriyoruz. Bu projeleri ise gençlerimizle konuşarak, tartışarak, onların istek ve önerilerini dikkate alarak, onlarla birlikte hazırlıyoruz. Atakumlu gençlerle her fırsatta bir araya geliyorum. Onlarla her buluşmamızda Atakum için yaşadıkları heyecanı hissediyorum. Gençlerimize her alanda çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

“Beklentimiz büyük”

Türkiye’nin daha da güçlenmesi için, okumuş ve ülkesine faydalı bireylerin yetişmesinin gerekliliğinin farkında olduklarını dile getiren Başkan Taşçı sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünya hızla değişiyor. Bu değişim içerisinde ülkelerin en önemli kozları, okumuş ve eğitimli insan gücü oluyor. Bu anlamda geleceğin belediye başkanları, bilim adamları, milletvekilleri çocuklarımızın arasından çıkacak. Öğrencilerimizden beklentimiz büyük. Okuyup ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. İşlerini kolaylaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.”