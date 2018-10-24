Atakum'a 4,5 yılda 14 halı saha spor tesisi kazandırdıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimizin sportif faaliyetlerle buluşturmasını önemsiyoruz” dedi.

Geleceğimizin teminatı olarak gördükleri gençler ve çocukların sportif faaliyetlerle buluşturulması adına önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, göreve geldiklerinde ilçede sadece 1 tane olan halı saha spor tesisi sayısını 4,5 yıl içerisinde 14'e çıkardıklarını ifade etti.

4,5 yılda 14 spor tesisi

Atakum'da sportif alanların arttırılması ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına ilçenin birçok mahallesine spor tesisleri kazandırdıklarını ifade eden Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak gençlere ve çocuklara verdiğimiz önemden hareketle, onlara yönelik projelere her zaman öncelik veriyoruz. Göreve geldiğimiz 2014 yılında ilçemizde sadece 1 adet halı saha spor tesisi vardı. Yaptığımız planlamayla 4,5 yıllık görev sürecimiz içerisinde bu sayıyı 14'e katladık. Birçok mahallemizde artık kapsamlı spor tesisleri var. Alanı uygun olan bazı okullarımızın bahçelerine de halı sahalar inşa ettik. Şimdilik 14 olan halı saha spor tesisi sayısını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Genç odaklı projeler

Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de ilçede bulunması ve öğrencilerin büyük çoğunluğunun Atakum'da ikamet etmesinin, gençlere karşı sorumluluklarını daha da arttığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hayata geçirdiğimiz genç odaklı projelerimizi, gençlerimizle birlikte belirliyor, hayata geçiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha da iyi koşullarda yaşaması, daha da iyi imkanlardan faydalanması noktasına üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu anlamda gençlerin faydalanabileceği spor alanlarının sayısını artırdık. Daha da artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.