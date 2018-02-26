Taşçı: “Hainlere fırsat vermeyiz”

Atakum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen programda, tüm şehitler dualar eşliğinde anıldı. Yalı Kafe’de düzenlenen Samsun Serinofil Derneği Şehitleri Anma Programı’na, Samsun’daki şehit aileleri, dernek üyeleri ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı katıldı.

"Hainlere asla fırsat vermeyiz"

Türkiye’nin hem sınırlar içerisinde hem de sınır ötesinde bölücülerin hain planlarına hedef olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türkiye’nin güçlenmesini, büyümesini ve coğrafyasına hakim bir ülke olmasını istemeyenler, ihanet planları yapmakta, hainlik peşinde koşmaktadır. Güvenlik güçlerimiz, canları pahasına topraklarımız ve bayrağımız için mücadele etmiş, bu uğurda şehit olmaktan asla kaçınmamıştır. Böyle şanlı bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“Bir ölür, bin diriliriz”

Kur’an-ı Kerin tilaveti ve dualar eşliğinde gerçekleşen programda şehit aileleriyle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Şehitlerimizin aileleri, hepimizin aileleridir. Onların evlatları, canlarını hiçe sayarak, millet olarak kalmamız için şehit olmuştur. Tüm şehitlerimizden Allah razı olsun. Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da asla ihanete müsaade etmeyecektir. Bir ölürüz, bin diriliriz, vatanımızdan, bayrağımızdan vazgeçmeyiz” diye konuştu.

Dualarla anıldılar

Samsun Serinofil Derneği Başkanı Hacı Öğrek ise yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Samsun’daki kuş severlerden oluşan derneğimiz, farklı dünya görüşlerinden üyelerden oluşuyor. Ama söz konusu vatan olduğunda, bugün bu salonu dolduran kalabalık gibi, anında bir araya gelebiliyor. Bugün dernek üyelerimizle birlikte şehitlerimizin kıymetli aileleriyle bir araya geldik. Bize bu güzel akşamda destek olan ve programımıza katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde devam etti. Başkan Taşçı, programın sonunda şehit ailelerine hediyeler takdim etti.