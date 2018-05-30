Taşçı: “İnşallah gelecek Ramazan iftarında da birlikte oluruz”

Atakum Belediye Yalı Kafe’de düzenlenen iftar yemeğinden önce Başkan Taşçı, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftardan sonra kısa bir konuşma yapan Başkan Taşçı, basın mensupları ile iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Basın mensuplarının halkı bilgilendirme konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Taşçı, "Yapmış olduğumuz hizmetleri halkımıza anlatmakta bizlere verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin sayesinde halkımıza ulaşabiliyoruz. Halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çok önemli. Bizler bu makamlara halkın oyuyla geldiğimiz için, halkla olan iletişimimizi iyi bir şekilde sağlamak durumundayız. Geleneksel iftar programımızın bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Biz de dördüncü hizmet yılını tamamladık, beşinci hizmet yılından gün alıyoruz şu anda. 2019 yılı altıncı hizmet yılına tekabül edecek. İnşallah halkımızın desteğiyle altıncı hizmet yılımızda da geleneksel Ramazan iftarında birlikte oluruz. Ramazan ayımız hayırlara vesile olsun. Bayramınızı da şimdiden tebrik ederim" diye konuştu.

İftara; Başkan İshak Taşçı’nın eşi Fatma Taşçı, yerel ve ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.