Taşçı: “Karadeniz'de 1 numara olduk”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, göreve geldiği günden itibaren, her kesimden Atakumluyu yakından ilgilendiren, ilçenin ihtiyaçlarına cevap veren projeleri hayat geçirdiklerini kaydederek, “Bölgenin 1 numarası olan Atakum'u, Türkiye'nin marka şehirlerinden birisi haline getirmek için durmak yok, yola devam diyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, göreve geldiği günden bugüne kadar, vatandaşlar tarafından takdir gören, birçok belediye tarafından da örnek alınan bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduklarını belirtti. Atakum ilçesinin, Türkiye'nin yıldızı olması ve daha da yaşanılabilir bir kent olması adına durmaksızın çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'de ilk 30, Karadeniz'de tek

Atakum ilçesinde göreve geldikleri an itibariyle, öncelikli eksiklerin giderilmesi noktasında düğmeye bastıklarına dikkat çeken Başkan Taşçı, “Noteri olmayan, hastanesi olmayan, spor alanları yok denecek kadar az olan, sosyal ve kültürel hayatı güçlendirecek projelerin eksikliğini çeken bir Atakum İlçesi vardı. Artık herkesin yaşamak istediği, bölgenin cazibe merkezi haline gelen bir Atakum ilçesine geçiş yaptık. Atakum Belediyesi tarafından, son 4,5 yılda gerçekleştirilen çalışmalar ve hayata geçirilen projeler, ilçemizin yaşam kalitesini daha da arttırdı. Öyle ki, yapılan araştırmalar da bizi sürekli doğruluyor. İnsani Gelişme Vakfı tarafından Türkiye'nin 178 ilçe belediyesinde yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler sonucu, Birleşmiş Milletler ölçülerine göre, Türkiye'nin çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip 30 ilçesi arasına geldi. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlerin ilçelerini geride bırakmasının yanı sıra, Karadeniz Bölgesinin de 1 numaralı ilçesi oldu” dedi.

Gelişime yön verdik

Düşünen, üreten ve başaran belediyecilik ilkesiyle yol alarak, 4,5 yıl gibi kısa bir sürede, 87 projeyi Atakumlu vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimiz devletimizin sağlık hizmetinden yararlanmak için başka ilçelere gitmek zorundaydı. İlçemizle buluşturduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası sayesinde Atakumlular artık devletin sağlık imkanlarından kendi ilçesinde faydalanıyor. Nüfusu 200 bini geçen ilçemizde bir hamamın bulunmayışı önemli bir eksiklikti. Osmanlı Hamamları projemizle ilçemizin önemli bir eksikliğini daha gidermiş olduk. Seyir Tesisi ve Kent Ormanı gibi projelerimizle başlattığımız, Atakum'un ve Atakumluların yaşam kalitesini daha da arttırma, Türkiye'nin zirvesine taşıma hedefimizi ortaya koyacak sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.