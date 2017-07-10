Taşçı: “O canilerin en ağır cezayı almasını istiyoruz”

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Fatma Taşçı, Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani El-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf El-Rahmun’un hunharca katledilmesinin ardından açıklama yayınladı. Fatma Taşçı, “Yüreğimizi derinden yakan bu hunharca cinayetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, canilerin adalet önünde hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Sakarya’da Suriyeli anne ve oğlunun hunharca katledildiği olayın kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Fatma Taşçı, “Zalim rejimin zulmü nedeniyle doğdukları toprakları terk ederek ülkemize sığınan mülteci kardeşlerimize yapılan bu vahşeti kınıyor, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Yüreğimiz yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, caniliktir? Katillerin en kısa zamanda en ağır cezayı alacağı konusunda Türk adaletine güvenimiz tamdır. Mağdur olanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun şiddeti asla kabul etmediğimizi bir kez daha yineliyor, böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Bir kadının namusuna göz dikerek, karnındaki çocuğuyla ve gelecek hayalleri kurduğu evladıyla birlikte katleden bu katilleri hem bu dünyada adalet önünde hem de ahrette bunun hesabını mutlaka verecektir” şeklinde konuştu.

Sakarya’da meydana gelen olayın, bir algı operasyonu ürünü olduğunu söyleyen Fatma Taşçı, “Birileri düğmeye bastı ve ardından özellikle sosyal medya aracılığı ile nefret söylemleri yükseldi. Bu süreci üzüntü içerisinde takip ettik. Biz, merhamet duygusu ön planda olan bir milletiz. Bu tarihimiz boyunca hep böyle olmuştur. Zulüm ve ölümden kaçarak ülkemize sığınan bir millete karşı göstermemiz gereken de kesinlikle merhamet duygumuzdur. Yasa dışı olaylara karışan, rahatsızlık veren bir avuç Suriyeli nasıl ki tüm Suriyelileri temsil etmiyorsa, Sakarya’daki hunharca cinayeti işleyen ruh hastaları da bizim milletimizi temsil etmiyor. Olumsuz hareketleri, bir millete mal etmek son derece yanlıştır” ifadelerini kullandı.