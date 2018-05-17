Taşçı: “Proje atağı tam gaz devam edecek”

Atakum Belediyesi olarak birçok projede öncü olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 4 yıllık görev süreçlerinde Atakum’un öncelikli eksikliklerinin giderilmesi noktasında birçok önemli projeyi ilçeyle buluşturduklarını ve Atakum’un, Karadeniz’in yıldızı haline geldiğini belirtti.

Karadeniz’in yıldızı: Atakum

Atakum’u daha da yaşanılabilir bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin önemli eksikliklerini belirleyerek, bunların giderilmesi noktasında önemli çalışmalara imza attık. Rutin belediyecilik hizmetlerimiz başarıyla devam ederken, sosyal, sportif, ekonomi, istihdam odaklı projelerle fark yaratıyoruz. Projelerimiz birçok belediyeye örnek oluyor. Hedefimiz, Atakum’u daha da yaşanılabilir bir kent haline getirmek. Bu anlamda sürdürdüğümüz çalışmalar ve ilçemizle buluşturduğumuz önemli yatırımlarla Atakum’u, Karadeniz Bölgesi’nin yıldızı haline getirdik. Atakum Belediyesi olarak, hayalimizdeki şehir Atakum için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“55’ti, 79 oldu, daha da artacak”

Atakum Belediyesi olarak geride bıraktıkları görev süreçlerinde birbirinden önemli 79 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, “Göreve gelirken vatandaşlarımıza 55’te 55 proje sözü vermiştik. İlçemizin öncelikli eksiklerini tamamlamak üzere başlattığımız çalışmalarımızla bugüne kadar toplamda 79 kapsamlı projeyi hayata geçirdik. Atakum Belediyesi olarak ilçemizi, yediden yetmişe her kesimden vatandaşımızın ihtiyaçlarına uygun projelerle buluşturuyoruz. 149 binlik nüfusuyla devraldığımız ilçemizde Atakum Belediyesi olarak, bugün yaklaşık 200 binlik nüfusun ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. İlçemizin hızla ilerleyen nüfusunun ihtiyaçlarını da aynı oranda artan hizmet ağımızla çözüme kavuşturuyoruz. Henüz planlama aşamasını sürdürdüğümüz birçok projemizle, ilçemizde başlattığımız proje atağı tam gaz devam edecek” ifadelerini kullandı.