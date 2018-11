Taşçı: "Projelerimizi halkımızla birlikte şekillendiriyoruz”

Atakum'u vatandaş-belediye işbirliği ile yönettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Her çarşamba düzenlediğimiz halk günleri, gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle, hemşerilerimizin fikir talep ve önerilerini alıyor, projelerimizi birlikte şekillendiriyoruz” dedi.

Atakum'da sağladıkları birlik ve beraberliğin örnek olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, Atakum'da ulaşılabilirliğe verdikleri önemden hareketle, her fırsatta Atakumlularla buluştuğunu ifade etti. Düzenlediği halk gününde Atakumluları ağırlayan Taşçı, belediyeye gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenerek talep ve önerilerini dinledi.

Her hafta çarşamba günü düzenledikleri halk günlerinde Atakumlularla buluşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve buluşma programlarıyla hemşehrilerimizle sürekli bir aradayız. Sosyal medya üzerinden de gelen her mesajı okuyor, vatandaşlarımızın isteklerine hızlı çözümler üretiyoruz. Bu anlamda ulaşılabilirliğe verdiğimiz önemden hareketle, bizlere herhangi bir şekilde ulaşamayan hemşerilerimiz için de her hafta çarşamba günü ‘halk günü' düzenliyoruz. Belediyemize gelen hemşehrilerimizle tek tek görüşerek talep, öneri ve problemlerini dinliyoruz. Onlarla iç içe olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Atakumluların kendisine her zaman ulaşabildiğini ifade eden Başkan Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimiz bize ulaşmak istediği her an ulaşabiliyor. Bu anlamda sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Sosyal medyanın da dışında her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Ulaşılabilir olmayı en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Atakum'un gelişim ve değişimine yön veren projelerimiz de bu buluşmalar ve görüşmelerde ortaya çıkardığımız ortak akıl sayesinde oluşuyor. Bu anlamda fikirleriyle, önerileriyle yolumuza ışık tutan tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.