Taşçı: “Türk’ün bayramı, bayraksız kutlanmaz”

30 Ağustos coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz” dedi.

Başkan İshak Taşçı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti. “Türk’ün bayramı, bayraksız kutlanmaz" diyen Başkan Taşçı’ya, Atakumlular teşekkür etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe esnafını ziyaret ederek Türk bayrağı hediye eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Böylesi önemli bir zaferin yıldönümünde, verilebilecek en değerli hediyenin şanlı bayrağımız olduğunu düşündük. Yüzlerce esnafımıza bizzat kendim, ilçedeki tüm esnafımıza da zabıta ekiplerimiz Türk bayrağı dağıttı. Bizler bayrağına, vatanına aşık bir milletiz. 30 Ağustos Zaferimizin yıl dönümünde, bayram coşkusunu ve heyecanını bu aşktan hareketle kutluyoruz. Bu özel günde temennimiz, birlik ve beraberliğimizin daim olması yönündedir. Bizde bu birlik ve beraberlik, bayrak ve vatan aşkı oldukça, değil bir düşman, bin düşman bir araya gelse bir şey yapamaz” dedi.

Esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttığı sırada, yoldan geçen araçların sürücülerini de unutmayan İshak Taşçı, sürücülere de Türk bayrağı hediye etti. Türk bayraklarını arabalarına asmalarını istediği sürücüler, Başkan Taşçı’ya korna çalarak destek oldu. Başkan Taşçı, “Toprağımızı vatan yapmak uğruna can veren atalarımızın emanetine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte millet olma mücadelesi veren tüm değerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bu büyük ve anlamlı zaferi kutlamak da bizim en doğal hakkımız. Bayram, bayraksız olmaz diyerek, vatandaşlarımıza dağıttığımız bayraklarımızın, işyerlerinin, evlerin ve araçların camlarına asılması bizi gururlandırıyor” diye konuştu.