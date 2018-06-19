Taşçı’dan Erdoğan’a kutlama

Başkan Taşçı’nın 8 yaşındaki kızı Zeynep, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın babalar gününü kutlayarak hediye verdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve ailesi, Samsun’da rekor katılımla gerçekleşen AK Parti mitingi öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya geldi. Başkan Taşçı’nın kızı Zeynep, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın babalar gününü kutlayarak hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da gerçekleşen ve rekor katılımın sağlandığı miting öncesinde, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve ailesiyle sohbet etti. Başkan Taşçı, çocukları İsmail ile Zeynep ve eşi Fatma Taşçı’yla birlikte alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşıladı. Başkan Taşçı’nın 8 yaşındaki kızı Zeynep, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın babalar gününü kutlayarak, hediye takdim etti. Minik Zeynep’in ‘Tayyip Dede’ diye hitap ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sevgiye minik kıza sarılarak karşılık verdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocuklarını Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle büyüttüklerini belirterek, “Ülkemizin kalkınması, huzuru ve refahı için ömründen veren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda yürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleşen Samsun mitinginde de aynı heyecanı duyan 150 bin hemşerimizle birlikte reisimizin yanında olduk. Çocuklarımızın geleceği için, ona ihtiyacımız var. Bu duygulardan hareketle, çocuklarımı Recep Tayyip Erdoğan sevgisiyle büyütüyorum. Allah’ın izni, milletimizin de destekleriyle 24 Haziran’da sandıktan istikrar, güç ve birliktelik çıkacak. Milletimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inanıyor, güveniyor” dedi.