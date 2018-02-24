Taşçı’dan miniklere ‘kitap’ öğüdü

Atakum Down Kafe’de etkinlik düzenleyen öğrenciler ve velilerinin programına katılan Başkan Taşçı, miniklerle sohbet etti, özellikle bol kitap okumalarını öğütledi.

Atakum Fahrettin Ulusoy İlkokulu 3-C öğrencileri ve velileri, Atakum Belediyesi Down Kafe’de bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe kendisini davet eden öğrencilerin bu talebini kırmayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, miniklerle buluştu.

Bol kitap okuyun

Minik öğrencilere özellikle çok kitap okumaları konusunda öğüt veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Okumak sizlerin zihinsel gelişimine ciddi katkı sağlayacağı gibi, olayları farklı açılardan değerlendirme yeteneği de kazandıracaktır. Çağımız bilgi çağı. Artık teknoloji ve bilgi üzerinden devam eden bir güç olgusu var. Bunun için eğitime daha fazla önem vermeli, çok kitap okumalı, fazla bilgi sahibi olmalıyız. Sizlerden ricam bu olacak. Boş zamanlarınızda bolca kitap okuyun” dedi.

Her şey çocuklar için

Atakum ilçesinde çocuklara hitap eden birçok önemli proje hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Taşçı, “İlçemize çocuk oyun parkları, sportif alanlar kazandırıyoruz. Bu anlamda rekor nitelikte çalışmalarımız var. Ayrıca sosyal ve kültürel birçok önemli proje hayata geçiriyoruz. Okullarımızın fiziksel onarımlarını, sosyal donatı eksikliklerini de yine Atakum Belediyesi olarak gideriyoruz. Bütün bunlardaki amacımız, çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşaması, okuması ve geleceğe hazırlanmasıdır” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, konuşmasının ardından çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Etkinliğe Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Coşkun, Fahrettin Ulusoy İlkokulu Müdürü Mehmet Altunışık ile MHP Atakum Belediye Meclis Üyesi ve 3-C Sınıfı Sınıf Annesi Hacer Kaya’nın da katıldığı etkinlikte çocuklar, Başkan Taşçı’ya belediyecilik hakkında merak ettikleri soruları sordu.