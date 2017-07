Taşçı’dan şehit yakınlarına ‘Çanakkale’ sözü

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesini ziyaret etti. Dernek Başkanı Necati Yılmaz ile gerçekleştirdiği sohbet esnasında Yılmaz’ın, “Şehit annelerimizi Çanakkale’ye götürerek oradaki manevi atmosferi hep beraber hissetmek istiyoruz” şeklindeki talebine karşılık, “Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin bu talebini kendimize görev kabul ediyoruz. Atakum Belediyesi olarak sizleri en kısa sürede Çanakkale Şehitliğine göndermek istiyoruz” diye cevap verdi.

“Var olduğumuz sürece yanınızdayız”

Şehit ailelerinin acılarını en derin şekilde yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugün burada dünyanın en özel anne, eş ve aileleriyle bir aradayız. Biz elimizden gelen her şeyle sizlerin yanındayız, hatta emrinizdeyiz. Bugün burada huzur içinde olmamızı sizlere borçluyuz. Size olan minnet ve sevgimizi her platformda şartlar ne olursa olsun ortaya koymak bizim boynumuzun borcudur. Düzenlemek istediğiniz Çanakkale gezisi ile ilgili elimizden gelen her türlü desteği vermek istiyoruz. Var olduğumuz sürece yanınızdayız. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Desteğiniz bizlere güç veriyor

Bugüne kadar Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, “Ülkemizin birliği ve bütünlüğü için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Aramızda evladını, eşini kaybetmiş şehit yakınları var, vatan için çatışmış gazilerimiz, yetimlerimiz var biz her zaman vatanımız için ikinci evlatlarımızı, kendi canlarımızı vermeye hazırız. Sizlerin de desteğini her zaman üzerimizde hissetmek bizlere daha da güç veriyor. Milletimizde bu birlik ve beraberlik olduğu sürece ne FETÖ ne PKK, hiçbir kuvvet bizi bölemez” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Atakum belediye Başkanı İshak Taşçı, Dernek Başkanı Yılmaz’a hediye olarak 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas’ın işlediği nakış işlemeli Türk bayrağı takdim etti.