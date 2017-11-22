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22 Kasım 2017 16:20

Taşçı’dan şölene davet

Bu yıl üçüncüsünü düzenleyecekleri Geleneksel Hamsi Şöleni’ne tüm Samsun halkını davet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “On binlerce vatandaşımızla birlikte hem hamsi yiyeceğiz hem de yerel sanatçılarımızın vereceği Karadeniz Müziği konseri ile eğleneceğiz” dedi.

Taşçı’dan şölene davet

22 Kasım 2017 16:20


Atakum Belediyesi tarafından 26 Kasım Pazar günü Adnan Menderes Bulvarı Yalı Kafe önündeki sahil yolunda gerçekleştirilecek olan 3. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde mangalda pişirilen tonlarca hamsinin on binlerce vatandaşa dağıtılacağını belirtti. Şölende yerel sanatçıların da sahne alacağını söyleyen Başkan Taşçı, tüm Samsunluları şölene katılmaya davet etti.



"Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz"


3. Geleneksel Hamsi Şöleni’ne bütün Samsunluların davetli olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ve bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceğimiz Hamsi Şöleni için hazırlıklarımız devam ediyor. 26 Kasım Pazar günü gerçekleştireceğimiz şölen için tonlarca hamsi hazırlanıyor. On binlerce vatandaşımız ile birlikte mangalda pişireceğimiz hamsileri paylaşacağımız şölenimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” şeklinde konuştu.



Konserlerle eğlenilecek


Atakumluların yoğun katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Hamsi Şöleni’nde yerel sanatçıların da sahne alacağını ifade eden Başkan Taşçı, “Türk halk müziği ve Karadeniz müziği sanatçılarının vereceği konser ile vatandaşlarımıza eğlenceli anlar yaşatacağız. Sadece Atakumlu vatandaşlarımızla değil, bütün Karadeniz’den vatandaşlarımızla birlikte Pazar günü Adnan Menderes Bulvarı’nda, Yalı Kafe’nin önündeki yolu trafiğe kapatarak buluşacağız. Saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımızı bizimle birlikte olmaya davet ediyorum” dedi.




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