Taşkın: “Başkanla konuştuk, yola devam ediyoruz”

Taner Taşkın, Samsunspor antrenmanının ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynanan kötü futbol ve alınan ağır yenilgiyle alakalı açıklamalarda bulunan Taşkın, bundan sonraki kadro yapılanması ve yapılacak hamleler hakkında önemli ip uçları verdi.

“Başkan bize güveniyor, devam ediyoruz”

Başkan İsmail Uyanık'ın kendilerine güvendiğini ve yola devam edeceklerini ifade eden Taner Taşkın, “Başkan İsmail Uyanık ile maçtan sonra bir konuşmamız oldu. Bizim işimiz, güven duygusuyla alakalı bir iştir. Etrafımızda bize bakan gözlerden güvensizlik hissedersek zaten biz çalışamazdık. Başkanımız, o güveni tamamıyla bize verdi. Çok kıymetli bir başkanımız olduğunu maçtan sonraki tutumlarıyla da gördük. Başkanımızın bize olan güvencinin ve inancının tam olduğunu hissettik. Yolumuza devam ediyoruz. Zaten lig başında 2-3 maç sonra, ‘hoca gitsin mi kalsın mı' söylemleri, bana göre çok yanlış. Bizim işimiz moral işi. O taraftarın önünde o protestoyu, o tepkiyi yemek biraz onurumu kırdı. Çünkü maç, televizyondan da yayınlanıyor. Annem, babam, kardeşlerim, ailem herkes seyrediyor. Beni o durumda görmeleri onları da çok üzmüştür. Onlar da büyük bir moral bozukluğu yaşadılar. Taraftarımız yine de haklı. Ben ve oyuncu grubum da hepimiz bu protestoları hak ettik. Taraftarları üzdük. Cebindeki son parasını maç biletine veren taraftarlarımız vardı. Onların bizle ilgili hayalleri vardı. Bu maçta onların hayallerini yıktığımız için kızgınlıkla bu tepkileri vermiş olabilirler. Taraftarlara söz veriyorum. Bir daha özellikle iç sahada taraftarlarımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. Bunun için mücadele vereceğiz” dedi.

“Canberk Dilaver en üst limitten ceza yiyecek”

Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren ve tepkisini yedek kulübesinde de devam ettiren sol bek Canberk Dilaver'e ceza verileceğini belirten Taşkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Erhan Şentürk, 35. dakikada oyundan çıktı. Bir tepkisini görmedim ve de duymadım. Sadece direkt soyunma odasına gitti. Erhan çok kaliteli ve bu ligde gol kralı olmuş bir isim. Onu kaybedecek değiliz. Belki de 35. dakikada oyundan alınmasına utandığı için direkt soyunma odasına gitmiş olabilir. Canberk Dilaver ile ilgili ise şahsi duyumum yok ama oyundan çıktıktan sonra kulübede bir küfrü olmuş. Burada bir otorite kaybı filan yok. Biz onu affettik, antrenmana da çıktı ama cezasız kalmayacak. En üst limitten bir ceza yiyecek. Bu ilk defa yaptığı bir hareket. İkinci kez aynı hareketi yaparsa ne olur bilemem. Bizler insanları kaybetmemek için mücadele veriyoruz. Onları kaybetmememiz gerekiyor. Bunlar genç oyuncular. Mutlaka hata yapacaklar. Bizler yeterince olgunluk göstermek zorundayız ama bizim de bir sınırımız var. Canberk, mutlaka üst limitten ceza yiyecek. Ondan sonraki süreci de takip edeceğiz. Bakalım ne olacak.”

Taner Taşkın, deplasmanda oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasına daha istekli ve mücadele gücü yüksek futbolcular ile çıkacaklarını sözlerine ekledi.