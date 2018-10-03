Taşkın: “İyiye giden bir Samsunspor var”

Teknik Direktör Taner Taşkın, Nuri Asan Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara Demirspor maçını değerlendiren Taner Taşkın, “Hedefe giden yolda iç sahada oynayacağımız maçların hepsinin çok önemi var. Aynı şekilde deplasman maçlarının da. Bir hafta evvel Eyüp'te iyi bir galibiyet almıştık. Takımın hem oyun olarak hem de skor olarak istediğini aldığı bir maçtı. Bunun devamı gelmesi gerekiyordu. Rakibimizin de 4 maçtan beri kazanamaması oyuncuların üzerinde bir rehavet havası olabilirdi. Hafta içinde mental olarak da onları ciddi bir şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. Mutlak galibiyet almamız gereken bir maçtı. Çünkü iç sahada Sancaktepe maçında oyuncu grubumuz bir hezimet almıştı. Bunun psikolojik baskısı da vardı. Bunun kolay olmayacağını biliyorduk. İyi bir mücadele oldu. Neticesinde galip geldik. Şimdi de önümüzdeki İnegöl maçına hazırlanıyoruz” dedi.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Taner Taşkın, “Zaman zaman oyuncu grubu golü attıktan sonra 2'yi 3'ü bulamıyorlarsa içgüdüsel olarak geriye yaslanıyorlar. Bizim oyuncular Ankara Demirspor maçında hiç geriye yaslanmadılar. Aksine rakip maç 3-1 olmasına rağmen halen ikinci bölgeyi tercih etti. Sürekli aktif olan Samsunspor'du. 3 gol bulduk ama 3-4 tane de net pozisyonlarımız vardı” diye konuştu.

Gereksiz yere kart gören oyuncuların cezalandırılacağını ifade eden Taner Taşkın, “Kart görme konusunda cezalarımız var. Sahte kartlar, hakemi aldatıcıdan kart görmeyeceksiniz. Sadece İrfan'ın Diyarbakır'da oyuna girdikten sonra oyunu kazanma hırsı vardı. Bu da cezasız kalmayacak ama kazanma arzusu ile yapılan kartlara pek fazla itibar etmiyoruz. Biraz da agresif oyunu tercih ediyoruz. Bundan dolayı birkaç oyuncumuz kart sınırında. Eyüpspor maçında da benim yapmış olduğum hareket de bir refleksti. Ama yönetim eğer yaptırım olursa boynumuz kıldan ince” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının aynı mevkide oynayan ve cezası biten İrfan ile İlyas Kubilay'dan hangisinin oynayacağı yönündeki bir soruya Taner Taşkın, “İrfan ve Kubilay gibi kıymetli iki oyuncumuz var. Her mevkide aynı ayarda kıymetli oyuncularımız var. Hafta içerisinde oyuncularıma ‘bir tık yukarıda olan oyuncu sahada olacak' dedik. Zaman zaman ikisi birlikte de oynayabilirler. Şu anda tek tek oynatmamız takımın menfaatine gözüküyor. Hafta sonuna kadar oyuncu bana ne tür bir istek ve arzu gösterir onu bilemem. Hafta sonuna kadar bir karar vereceğiz. İki formda oyuncumuzun olması da önemli. Buradaki gaye Samsunspor'un nasıl şampiyon olacağıdır. Bunda da hangi oyuncunun katkı sağlayacağını bulacağız ve onu da sahaya süreceğiz” açıklamasında bulundu.

Takımın her geçen hafta iyiye giden bir oyun ortaya koyduğunu belirten Taner Taşkın, “Yeni bir takım olduğumuz için her hafta üzerine koyarak gidecek bir takım karşınıza çıkacak. Geriye doğru giden değil, hep yukarıya doğru hem oyun olarak hem de skor olarak yükselen bir takım olacak. Takım olma süreci gerçekten ciddi bir süreç, zaman isteyen bir süreç. Bu takımda yavaş yavaş hem bizim istediklerimize cevap veriyor hem de ben onları iyi tanımaya başladım. Ben de onların isteklerine cevap veriyorum. O futbol felsefesini de oturtmaya başladık. Son 2 maçta sahada istekli olan, kazanma arzusu olan ve coşkusu yüksek olan bir Samsunspor görüyoruz. Bu bizi umutlandırıyor. Ankara Demirspor maçında mükemmel bir Samsunspor yoktu ama iyi bir Samsunspor vardı. Baktığımız zaman 4-5 tane oyuncumuzun iyi oyunu ile kazanmış olduğumuz bir maç oldu. 5-6 tane oyuncumuz vasat oynasa bile bu tür rakipleri yenebiliyoruz. Daha dişli rakiplere karşı en az 7-8 tane oyuncumuzun iyi seviyede oynaması gerekiyor ki bizde galip gelelim. Çok mükemmel bir oyun yok ama iyiye giden bir Samsunspor var” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları İnegölspor maçının çok zor geçeğini belirten Taner Taşkın, “Daha önce söylediğim şeylerde beni yanlış anladılar. Her takım Samsunspor'a karşı çok özel hazırlanıyor. Samsunspor bu ligin büyük takımları gibi gözükebilir. O yüzden bize hazırlanmak çok zor değil. İnegölspor takımı da sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan bu liglerde de söz sahibi olan bir takım. Kolay bir maç olmayacaktır. Ama biz her deplasmandan ve içeriden puan ve puanlar almaya çalışacağız” dedi.