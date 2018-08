Taşkın: “Ligde ses getiren bir takım olacağız”

Kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz. Oynamamız gerekiyorsa oynayacağız. Ben takımıma güveniyorum. Ligde ses getiren bir takım mutlaka olacağız” dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Nuri Asan Tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bu ligin gerçeği neyse onu oynayacaklarını ifade eden Taner Taşkın, “Kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz. Oynamamız gerekiyorsa oynayacağız. Samsunspor gerçekten büyük bir camia, büyük bir isim. Samsunspor’a herkes bilenerek çıkacak. Ben şu anda Samsunspor’un hocası olmasam, rakibi olsam oyuncu grubumu hazırlamam için özel bir çaba harcamama gerek yok. Oyuncu gurubu zaten ‘ben Samsun’da iyi bir statta oynayacağım. Hedefi olan bir takımla oynayacağım. Kendimi burada göstereyim’ diye bir kat daha fazla efor sarf edecekler. Hazırlık maçına takılmadan biz ligde ses getiren bir takım mutlaka olacağız. Bizim önümüzü kesmek isteyen birçok takımlar olacak. Bir tek Samsunspor olarak biz şampiyonluğa oynamıyoruz. 6-7 tane takım bizim grubumuzda şampiyonluğa oynayacak. Biz şuna dikkat edeceğiz, maç ortalamamızı 2 veya 2 puanın üzerinde tutmaya çalışacağız. Bunu yapan takımlar genelde şampiyon olmuşlardır. Ben sadece şunun sözünü verebiliyorum: Yaklaşık 5-6 senedir üzüntü çeken bir taraftarımız var. Çok iyi ve güzel taraftar kitlemiz var. Takımlarını şampiyon olsun diye seven değil, takımları Samsunspor oldukları için seven bir taraftar var. Her yerde bu taraftarı yakalayamıyorsunuz. Onlar ağlarsa ben ve oyuncularım ağlayacak, onlar sevinirse ben ve oyuncularım sevinecek. Bu kadar samimi olacağız. Bir gönül bağımız olacak. Onlarla beraber galibiyetler serisi yakalayan, puan ve puanlar alan ve onların boynunu bükmeyen bir grup olarak Bismillah deyip başlayacağız” diye konuştu.