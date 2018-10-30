Taşkın: “Puan olarak istediğimiz seviyedeyiz”

Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un Teknik Direktörü Taner Taşkın, 10 haftada 23 puan topladıklarını ve puan olarak istedikleri seviyede olduklarını söyledi.

Ligde 6 maç üst üste kazanma serisine geçtiğimiz hafta Bayrampaşa karşılaşmasıyla ara veren Samsunspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, takımın durumu ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ligin 11. haftasında oynayacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçını da değerlendiren Taner Taşkın, “İlk yarıda Samsunspor'un fikstür dezavantajı var. Bunlar kağıt üzerinde olan şeyler. Rakibimiz konumundaki takımlarla deplasmanlarda oynayacağız. Niğde maçı zor bir maç olacak. Altınordu'nun pilot takımı olarak geçiyorlar. Bu liglerde iyi ya da kötü takım diye bir şey yok. O hafta çok isteyen takım kazanıyor. Biz Samsunspor olarak çok iyi motive olmamız gerekiyor. Bu bizim teknik ekip ve oyuncuların çabasıyla olması gerekiyor. Her hafta değişik antrenman metotlarıyla iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok iyi ve elit bir takımım var. Çocukların inancı, konuşmaları, sahada gösterdikleri mücadele bizi sevindiriyor. Çocuklar sahada galibiyet adına her şeyi deniyorlar. Niğde genç bir takım. Çok istikrarlı değiller ama oynamayı seviyorlar. İnşallah iyi bir netice ile dönmek istiyoruz” dedi.

“Puan olarak istediğimiz seviyedeyiz”

Şu anda 2 puan ortalamasının üzerinde olduklarını ifade eden Taner Taşkın, “Bizim şu andaki 23 puanımız bizim doğru bir yolda ve doğru bir rotada olduğumuzu gösteriyoruz. Lider olan Sarıyer çok enteresan bir çıkış yaptı. Bu çıkışına saygı gösteriyoruz. Ama bizimle karşılaşacak ve kolay bir maç olmayacak. Baktığımız zaman her maçımız 2 puanın üzerinde gidiyoruz. İnşallah sezon ortasında ve sonunda onları geçecek maçları biz yakalayacağımıza inanıyorum. Bizim kendi adımıza olan doğrularımız iyi gidiyor. Biz istikrarlı bir görüntü veriyoruz. Puan olarak da istediğimiz seviyedeyiz. Berabere kaldığımız hafta Sarıyer'de puan kaybetseydi bizim doğrularımız daha çok desteklenecekti. Onlar enteresan şekilde etkili sonuçlar aldılar. Biz de geride kaldık gibi gözüyor. Bu süreyi önümüzdeki haftalarda kapatacağız” diye konuştu.

Ardından taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan Taner Taşkın, Erhan Şentürk ile Muhammet Beşir'den memnun olduğunu ve ikisinden de beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bu 2 oyuncumuzun da morale ihtiyacı var. Bir golcüden beklenen şey yüzde 100 goldür. O golü attıklarında şevkleri de artacaktır. Ama şu anda baktığımızda onların performansları biraz düşük. Fakat Muhammet Beşir oyuna çok istekli ve arzulu girdi. Sağ kenardan gitti, sol kenardan gitti. Biraz Erhan Şentürk'ün enerjisi düşüktü. Önümüzdeki haftalarda toparlar inşallah. Ama Muhammet Beşir'in enerjisinde gerçekten ciddi anlamda bir yükselme var. Gol atamayınca bütün oklar onun üzerine dönüyor. Hem karakter olarak hem de oyuncu olarak ikisini de çok seviyorum. Şu anda transfer aklımda yok. Tek amacım devre sonuna kadar bu oyuncu grubum ile ‘nasıl liderliği kaparım' onu düşünüyorum.”