Taşkın'dan taraftara çağrı: “Gelin bu maçı hep beraber kazanalım”

Teknik Direktör Taner Taşkın, yarınki Sancaktepe Belediyespor karşılaşması öncesinde açıklamalar yaptı. Ligde her maçın birbirinden zor olduğunu belirten Taşkın, “Her rakibe saygı duyuyoruz. Samsunspor olarak her maçımızı kazanmak için oynuyor ve tüm organizasyonlarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Sancaktepe Belediyespor, uzun zamandır birlikte oynayan oyunculardan kurulu oturmuş bir ekip. İki haftada aldıkları 6 puan, bizi endişelendirmiyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. İyi bir takımız ve taraftarımızla birlikte daha tempolu ve coşkulu oynuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan edeceğiz”

Maçın başından hakemin bitiş düdüğüne kadar taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Teknik Direktör Taşkın, “İyi bir takımla oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz. Bu karşılaşmada ilk iki haftadaki mücadele gücümüzü iyi futbolla da taçlandırıp, taraftarımıza güzel bir galibiyet armağan edeceğiz. Ben taraftarlarımızdan maça ilgi göstermelerini bekliyorum. Gelin bu maçı hep beraber kazanalım” diye konuştu.

İlk iki hafta sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Bahattin Köse, teknik heyet tarafından 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlığı bulunan Muhammet Beşir ise kadroda yer almadı.

Yarın 19 Mayıs Stadında saat 19.00'da başlayacak Samsunspor-Sancaktepe Belediyespor karşılaşmasını İzmir bölgesinden Emre Kargın yönetecek.