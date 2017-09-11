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11 Eylül 2017 12:34

Tatil bitti, “uyum eğitimi” başladı

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına bir hafta kala okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için “uyum eğitimi” başladı.

Tatil bitti, “uyum eğitimi” başladı

11 Eylül 2017 12:34


Eğitsel rehberlik hizmetleri içerisinde yer alan uyum eğitimi, öğrenciye yeni katıldığı okulu tanıtmak için yapılan hizmet olması nedeniyle, okul öncesi ile birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Samsun’da yaşayan veliler çocuklarını bugün itibariyle okula yolcu etti. Yeni eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak olan öğrencileri ise okullarda aileleri yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde çocuklarıyla birlikte okula gelen veliler, onlarla aynı sırada oturarak, çocuklarının heyecanına ortak oldular.


Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere başarılar getirmesini temenni eden veliler, “Çocuklarımız kadar bizler de heyecanlıyız. Onların okula başlamaları bizleri veliler olarak gururlandırıyor. Ayrıca bakanlık tarafından başlatılan bu uyum eğitimi uygulamasını da çok doğru bulduk. Bu uygulama sayesinde çocuklarımız öğretmenlerini, sınıflarını ve okul ortamını tanıyabiliyor” dediler.


Birinci sınıfa başlayan minik öğrencilere, okulda görevli olan rehberlik öğretmenleri tarafından tanışma ve kaynaşma amaçlı ilk dersleri verildi. Daha sonra ise miniklere okul gezdirilerek öğrencilerin yapması ve uyması gereken kurallar anlatıldı.


Anaokulu, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve dokuzuncu sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için bir hafta süreyle “uyum eğitimleri” verilecek.




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