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19 Haziran 2017 13:03

Tatlı telaş

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber çarşı ve pazarlarda şeker ve çikolata tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.

Tatlı telaş

19 Haziran 2017 13:03


Ramazan ayının bitmesine kısa bir süre kala vatandaşlar, bayramda misafirlerine ikram etmek için şeker ve çikolata alma telaşına düşmeye başladı. Bayrama sayılı günler kala evlerindeki eksikleri tamamlamak isteyen vatandaşların şekercilere ilgisi artmaya başladı. Yavaştan eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar çarşı pazarın yolunu tutuyor. Tezgahlarını türlü türlü şeker ve çikolatayla donatan şekerci esnafı ise şeker tadında bir bayram geçirmenin umudunu taşıyor.



"Kamyon işi ürün satardık eskiden"


Samsun’un en eski şekerci işletmelerinden birinde yöneticilik yapan İhsan Varol, "Vatandaşlarda hafiften kıpırdanmalar başladı. İnsanlar yavaştan eksiklerini gideriyor. Eskiden 15 gün önceden kapıların önünde şeker kuyrukları olurdu. Kamyon işi ürün satardık eskiden. Şimdi bayrama bir hafta kaldı ama o eski kalabalık yok. Bunun bir sebebi de her yerde şeker satılması. Alakasız yerlerde kalitesiz şeker ve çikolatalar satılıyor. Bu şekerler, çikolatalar yenmez. 6-7 liraya çikolata satıyorlar. Toz şekerin, kakaonun kilosu kaç lira? Devletin bunlara mani olması lazım" dedi.




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