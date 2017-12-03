Tatlıöz, Samsunlu hayranlarını coşturdu

Birbirinden duygusal şarkıları ile büyük beğeni toplayan Bahadır Tatlıöz, akustik mini konser ve imza günü ile Yeşilyurt AVM’de hayranlarıyla buluştu. Profesyonel müzik hayatına birçok ünlü isme müzisyen ve besteci kimliği ile eşlik ederek başlayan Bahadır Tatlıöz, başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Türk ezgilerini caz ile birleştirdiği farklı müzik tarzı ile dikkat çeken genç yıldız düzenlenen imza günü ve mini konseriyle Samsunlu sevenlerine keyifli zamanlar yaşattı.

"Yeşilyurt’ta Müzik Aralığı", Bahadır Tatlıöz’ün ardından "Tüh Tüh" şarkısıyla adını müzik piyasalarında kısa sürede duyuran, "Pişman" şarkısıyla da tanınan Aydın Kurtoğlu, hem yaptığı bestelerle hem de sesiyle büyüleyen Sinan Akçıl ve "Yaş Hikayesi", "Boynun Borcu" şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan, tarzıyla sevenlerinin beğenisini kazanan "Merve Özbey" performanslarını sergileyecek.